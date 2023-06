Berlin je gostil poletne svetovne igre specialne olimpijade. Med več kot 8000 udeleženci so bili tudi naše športnice in športniki. Geslo že 16. iger po vrsti je bilo Nepremagljivi skupaj. Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju, so nas poučili v Društvu specialna olimpiada Slovenije. Specialci, kot sami sebi radi rečejo, izraz pa ni nič žaljiv, kot bi morda kdo pomislil na prvo žogo, imajo šp...