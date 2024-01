Za njegovo srce so se borile mladenke z vseh koncev Slovenije. Zdaj se bo poročil

Marca bodo minila tri leta, odkar se je Gregor Čeglaj širni Sloveniji predstavil kot sanjski moški, ki obožuje šport, je zelo družaben, rad ima dobro hrano, tudi kuha in predvsem, kar je za sanjskega moškega najbolj pomembno – išče življenjsko sopotnico, svojo drugo polovico in žensko, s katero si bo lahko ustvaril družino. Čeprav je tudi sam upal, da se bo to zgodilo in da bo končno lahko zaživel v lastni ljubezenski pravljici, pa ni imel veliko sreče in ženske, ki bi njegov svet postavila na glavo, pred kamerami ni spoznal.

Čeglajeva izbranka že ima poročno obleko. FOTO: instagram

Se je pa to zgodilo pozneje, kmalu zatem, ko je Gregor odpotoval k bratu Urošu v Ameriko in se odločil, da bo tam tudi ostal in na novo zaživel. Njegovo srce je omrežila postavna temnolaska Katlyn, Gregor ji je nedavno nataknil zaročni prstan. Da je srečno zaljubljen, je oznanil že pred enim letom, pred nekaj tedni pa je s sledilci delil fotografijo pregrešno dragega prstana, ob katero je zapisal: »Zdaj pa samo še čakam določen datum. Edino, kar lahko razkrijem, je velikost (3,60 karata). Cena = neprecenljivo.« Kmalu je objavil še fotografijo, na kateri se smehlja s simpatično temnolasko in kužkom, zraven pa je pripisal: »Družina.«

Prstan, s katerim je zaročil Katlyn. FOTO: instagram

Na tisoče sledilcev je nekaj dni pred vstopom v letu 2024 Čeglaj obvestil še, da je njegova najdražja končno izbrala poročno obleko, izbrala pa sta tudi dan, ko si bosta obljubila večno zvestobo. Sanjski moški se bo poročil 21. maja, dobra tri leta po tem, ko so se pred kamerami za njegovo srce borile mladenke z vseh koncev Slovenije.