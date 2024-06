Sandi Morel v kuhinji skoraj zanetil požar

Sandi Morel je glasbenik in radijski voditelj, ki na Radiu Robin v oddajah VIP randi in Sandi ter VIP voditelj gosti številne znane Slovence in Slovenke, od glasbenikov do politikov in drugih znanih osebnosti. V minulih mesecih smo ga lahko prvič gledali tudi na televiziji, kot sovoditelja ob Andreju Hoferju v oddaji Glasbeni pozdrav. Ko človek najljubši hobi združi z delom, je verjetno srečen. Drži? Se strinjam. Drži kot pribito! Rad rečem, da ne grem v službo, ampak na zabavo. Seveda je veliko odvisno tudi od kolektiva, koliko je sproščen, zabaven, odprt za nove podvige. Delal sem že v kol...