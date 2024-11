Pa jo imamo. Prvo leposlovno delo, ki ga je napisal Rom. Življenjska zgodba danes 39-letnega Sandija Horvata, tudi televizijskega in radijskega novinarja, magistra kulturnega menedžmenta, je polna vzponov in padcev. Pod vršaci v Kranjski Gori je živel do 13. leta. Ko je oče resno zbolel, je družino pot vodila v Vadarce na Goričko, kjer je med družinskim pogovorom ugotovil, da je Rom. Danes je ponosni avtor knjige Beli Rom. Ste knjigo že prebrali, odkar je na knjižnih policah? Ne še. Ker sem jo moral tolikokrat pregledati in avtorizirati, sem že točno vedel, kje kaj je. Pred oddajo v tisk pa ...