Nisem še dobro, sem pa bolje. Malce sem zabuhla v lica, to je posledica zdravil, ki jih jemljem. Še vedno se zdravim. Ni pa še dobro, pa tudi ne vem, ali bo kdaj, saj v obeh nogah čutim mravljince. Okoli pasu in trupa je predel, periferni del živčevja je tu, ki je še vedno zelo občutljiv, boleč. So dnevi, ko sem slabše, in so dnevi, ko sem bolje. Bolečine pa so še vedno tu,« na predvečer 48. rojstnega dne (slavi ga jutri, v petek) pove Alenka Bikar, nekdanja vrhunska atletinja, tudi poslanka v prejšnjem sklicu državnega zbora, leta 2001 tudi športnica leta. Ni bila multipla skleroza Le...