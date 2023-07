Sam svoj kapitan

Kajakaštvo je življenjski slog. Več ko veslamo, manj skrbi imamo. Ne potrebujete terapije. Potrebujete le vožnjo s kajakom. Kajak je odgovor na veliko vprašanj.

Dobro, ne? Ni kaj, velja poskusiti.

Kako začeti

Poleg kurjenja kalorij veslanje s potovalnim (sikajakom) ponuja tudi vadbo za celotno telo, ki je usmerjena v več mišičnih skupin. Ker gre za vadbo z zelo majhnim naporom, ko govorimo o udarcih in obremenitvi na sklepe, lahko v tem športu uživajo tudi tisti, ki imajo težave s sklepi.

V eni uri veselo preveslane vožnje s kajakom po vodi lahko vsakdo pokuri štiristo kalorij. Če to podrobneje pojasnimo, lahko s tremi urami vožnje s kajakom pokurimo do 1200 kalorij. Prav zato je vožnja z njim ena najboljših vadb, ki pokuri več kalorij kot tradicionalna vadba za hujšanje, denimo tek.

Začetniki v kajakaštvu na mirnih vodah ne potrebujejo nujno vrhunskega plovila, saj jim za začetek zadostuje rekreativni ali potovalni kajak. Vendar je za začetnike vredno vedeti, kakšen je dober morski kajak. Dober se prevede kot varen! Zato je veslanje po morju in jezerih s primernih plovilom odličen šport za začetnike, saj lahko takoj, ko osvojite osnovne veščine, začnete veslati in drseti po gladini.

A pozor: tako veslanje je lahko izjemno nevarno, če se znajdete v slabih vodnih ali vremenskih razmerah. To, da to ni šport za neplavalce, pa je, seveda, jasno … To ni virtualni šport, to je pravo potovanje skozi naravo v veh odtenkih.

Če ste prvič na vodi, so idealni izleti s kajakom v manjši skupini, seveda z izurjenim inštruktorjem. Tako boste lahko izkoristili njegovo strokovno znanje o plimovanju, vremenu in oceni tveganja. Prav tako vas bo lahko naučil osnovnih tehnik veslanja.

Sedeš, pa greš, a po pameti

V povprečju začetnik za preveslanje kilometra in pol v mirnih razmerah na mirni vodi potrebuje vsaj 30 minut. V dveh urah lahko torej preveslate do šest kilometrov, kar pomeni, da je pet do osem kilometrov tisti razpon razdalj, ki jih lahko začetnik udobno prevesla v enem dnevu.

A pozor: razdalja, ki jo preveslate v eni uri, se pri vožnji proti toku močno zmanjša.

Veslate lahko sami, vendar se prepričajte, da ljudje vedo, kam greste. Samostojno veslanje je bolj tvegano in tudi najbolj izkušeni veslači lahko včasih zaidejo v težave. Po opravljenem varnostnem tečaju za veslače boste morda v skušnjavi mislili, da boste zmogli vse – in morda imate prav. Ali pa ne ... Drugo je modrost, prvo norost. Oboje paše, le da je eno nevarno.

Tisto, česar ne smete početi med vožnjo s kajakom, je, da prvega potovanja s kajakom ne smete opraviti na odprtem morju, da ne smete nikoli pozabiti za vreme, da ne smete na vodo brez uporabe osebne zaščitne opreme. Da ne smete domnevati, da se ne bo zgodilo nič slabega in da svojih načrtov za vožnjo s kajakom ne bi smeli zadržati samo zase.

In kot pravijo: »Odgovor je vožnja s kajakom. Komu je mar, kakšno je vprašanje!«.

Življenje je kratko. Sedite v potovalni kajak. Z varnostnim jopičem, tudi ko je vroče.