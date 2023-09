S hišnim ljubljenčkom gremo lahko tudi h kiropraktiku

Tako kot je to pri ljudeh, tudi pri živalih kiropraktik pomaga s premikanjem hrbtenice. Kiropraktika je primerna za živali vseh starosti, pomembno je le, da ljubljenček ni agresiven in da je pripravljen sodelovati. Med kiropraktiko žival ni pod narkozo ali vplivom protibolečinskih sredstev in nekateri premiki vretenc so zanjo lahko boleči. Mačke in pse med terapijo navadno drži pri miru lastnik ali veterinarski pomočnik. Kiropraktik najprej pretipa hrbtenico ter rep in okončine ter identificira predele, ki niso dovolj gibljivi, nato pa poskuša celotno hrbtenico vrniti v prvotno, zdravo stanje.

Kdaj ga obiščemo?

Razen na problematičnih točkah je za žival neboleča. FOTO: Getty Images/iStockphoto

H kiropraktiku se odpravimo, kadar ima žival težave z gibanjem. Na obisk lahko pomislimo, ko opazimo pri ljubljenčku določene vedenjske spremembe. Pri mačkah ali psih posumimo na določene bolečine zaradi nepravilnega položaja hrbtenice, kadar ne želijo skakati ali se igrati in so na splošno manj aktivni kot nekoč. Zelo učinkovita je pri živalih, ki imajo biomehanske ali nevrološke poškodbe, denimo displazijo kolkov, osteoartritis, bolezen medvretenčne ploščice, degenerativno mielopatijo in podobno. Ali je za vašega ljubljenčka obisk kiropraktika primeren, se posvetujte z veterinarjem. Koristen je lahko tudi po operaciji kot del rehabilitacije. Kot pomožna terapija se uporablja pri diabetesu, epilepsiji, težavah s paranalnimi žlezami, inkontinenci ter tudi ponavljajočih se vnetjih ušes.

Učinki

Po dogovoru v Ljubljani poleg psov in mačk sprejemajo tudi druge ljubljenčke. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kiropraktika pomaga zagotoviti normalen obseg gibljivosti vretenc ter optimizirati delovanje limfnih žil, krvnih žil in živcev, ki prenašajo informacije med hrbtenico in različnimi telesnimi strukturami. Na ta način pozitivno delujejo na celotno zdravje živali. Pogled kiropraktike na pacienta je holističen, kar pomeni, da se ne osredotočajo na problematične dele, ampak na celotno zdravje. Po terapiji sledi olajšanje, saj je hrbtenica, če vse poteka tako, kot mora, spet enakomerno gibljiva v vseh sklepnih ravninah. Starejši psi in mačke pogosto postanejo bolj prožni in se obnašajo bolj sproščeno. Doma postanejo spet bolj igrivi, lastniki pa opažajo, da imajo več energije kot prej. Učinek pa ni vedno takojšen. Pogosto se prvih 24 do 48 ur stanje poslabša. To naj vas ne prestraši, saj gre za normalen proces zdravljenja. Od stanja živali je odvisno, koliko terapij bo potrebovala.