Rimljani so jim rekli peta četrtina

Pri nas pravzaprav drugega načina kuhanja vampov kot po tržaško sploh ne poznamo. Da se sliši bolj domače, jim nekateri pravijo tudi tripe po istrsko. Pripravi se jih s popraženo panceto, čebulo, česnom, peteršiljem in paradižnikovo omako, za zgostitev pa so krušne drobtine. Postreže se jih obvezno s parmezanom in kruhom, še boljši pa so s polento. In take tržaške tripe so kuhali na prazniku kostanja v Dragonji, ki so ga tako kot že vrsto let popestrili s tekmovanjem v kuhanju te jedi.

Goveji vampi vsekakor spadajo med jedi, ki jih nekateri nadvse obožujejo, drugi pa sovražijo in jemljejo kot manjvredno hrano. So domača jed, pripravljajo jih po vsej Sloveniji, a tripe na tržaški način so stara primorska jed. Pravzaprav vampe poznajo vse evropske kuhinje, še zlasti pa španske, francoske in italijanske regije ob Sredozemskem morju. Italijani se imajo za največje ljubitelje in poznavalce vampov, saj naj bi jih pripravljali na sto načinov in so del njihove nacionalne kuhinje.

Pripravi se jih s popraženo panceto, čebulo, česnom, peteršiljem in paradižnikovo omako, za zgostitev pa so krušne drobtine.

Še zlasti v Rimu so že od antičnih časov veliki ljubitelji drobovine, ki jo mesarji kot skromnejše in tudi revnejšim dostopnejše meso imenujejo quinto quarto ali peta četrtina. V večnem mestu in še kje je tako sobota tradicionalni dan za vampe, ki mu pravijo sabato trippa, ko si jih nekateri privoščijo že kar za zajtrk. Seveda pri tem poleg okusa, tradicije in morda celo modnosti igra ne tako zanemarljivo vlogo dejstvo, da so vampi v primerjavi z drugim mesom izjemno poceni.

Obvezno se jih postreže s parmezanom. FOTO: Stena

Tudi v Istri in na Primorskem je to od nekdaj cenjena jed, ki pa je danes priljubljena predvsem pri starejši generaciji. Znano je, da so si naši predniki, ko so iz vaškega okolja hodili po opravkih v večja mesta, radi za malico v kakšni mestni oštariji privoščili vampe. Radi so jih postregli celo na porokah. Po vojni so postali priljubljena jed po delavskih menzah, sploh pa v tako imenovanih šoferskih gostilnah, kjer so jih podobno kot golaž oziroma druge poceni malice ponujali praktično vsak dan. A ti časi so mimo. Zamenjale so jih pice in tudi doma se redkeje kuhajo, saj se surove v supermarketih težko dobi.

Poleg tega nekatere ob pripravi moti vonj in bog si ga vedi zakaj tudi mladim, tako kot še kaka druga jed iz drobovine, ne gredo preveč v slast. Morda prav zato, pa čeprav jih tudi na jedilnikih v kaki bolj fini restavraciji ne boste našli, postajajo specialiteta gurmanov. Tako smo zadnja leta dobili celo že več tekmovanj oziroma vampijad, na katerih se bolj ali manj ljubiteljski kuharji merijo v njihovi pripravi.

Sveti Peter na vrhu

»Naša prireditev je vaški praznik in začeli smo jo pred sedmimi leti s kostanjem. Dogajanje ima seveda značaj kulinaričnega druženja in prijateljevanja. Druženju vsako leto dodamo kaj novega in tako smo dodali še kuhanje trip ter otroško delavnico. Vampe kuhajo po vsej Sloveniji, a so na tržaški način primorska jed in na tem koncu smo edini s takim tekmovanjem,« pravi Mirjam Kastelič iz Dragonje. Je predsednica tamkajšnjega zelo aktivnega Razvojnega društva Stena, ki se s sovaščani za ta dogodek in druge v Dragonji trudi prav srčno.

Ocenjevanje jedi, njihove strukture, vonja, barve in seveda okusa je prišlo na vrsto šele na koncu. Foto: Stena

Sedem kuharskih ekip je prišlo iz Sv. Petra, Padne, Pirana, Puč, Seče in Grintovca. Potem ko so jim razdelili po nekaj kg že kuhanih vampov, jim je posebna komisija ves čas strogo gledala pod prste. Tekmovalci so morali prinesti vse druge sestavine sami in tudi poskrbeti za urejeno kuhinjo ter svoj kotliček nad ognjiščem. Ocenjevalo se je kurišče, urejenost kuharjev – ali imajo predpasnike, kape in rokavice –, urejenost prostora in seveda kuhanje. Ocenjevanje jedi, njihove strukture, vonja, barve in seveda okusa je prišlo na vrsto šele na koncu.

Ocenjevala je žirija, v kateri so bili Ivo Kastelič, Sebastian Mattias in Branko Maksimovič. Ocenili so, da so bili najlepše urejeni kuharji člani ekipe Triponi iz Sv. Petra in Padne, najboljše vampe pa je skuhala ekipa Šavri iz Sv. Petra. Druga je bila ekipa iz Puč, tretja pa mešana ekipa Massimo iz Pirana, Seče in Grintovca.