Restavracija, v kateri je treba polizati krožnik

Henghengovi prijatelji so se lahko na lastne oči prepričali, da je še kako užival na svoji rojstnodnevni zabavi v dragi restavraciji v središču Šanghaja, potem ko je s slastjo polizal krožnik. Enoletni borderski ovčar, sedeč v vozičku z rojstnodnevno kapico na glavi, je bil edini gost za mizo, ki se je mastil s pozorno pripravljeno in elegantno servirano hrano, ki jo ekskluzivno za hišne ljubljenčke strežejo v šanghajski restavraciji Cat and Dog Club.

Tiffany Wang, lastnica kosmatega slavljenca, je navdušena nad lokalom. FOTO: Reuters

»Če je moj pes srečen, sem tudi jaz. Moj pes je kot moj otrok,« je dejala Henghengova lastnica Tiffany Wang, ena izmed šestih pripadnikov človeške vrste, ki so v mondenem lokalu praznovali kužkov rojstni dan, mu ploskali in ga fotografirali pred tortico v obliki pasje šape. »Iz njegovega odziva in iz tega, kako hitro je pomazal prav vse s krožnika, vidim, da je resnično užival,« je dodala.

Zadovoljno omizje. FOTO: Reuters

Kitajska industrija za hišne ljubljenčke je lani dosegla vrednost 493,6 milijarde juanov (61,6 milijarde evrov), kar je za četrtino več kot leto prej, pravijo podatki raziskovalne družbe iiMedia Research. Do leta 2025 naj bi bila vredna že 811 milijard juanov (101 milijardo evrov). Rast industrije za ljubljenčke pripisujejo rasti števila manjših družin – lani so na Kitajskem zabeležili najnižje število rojstev doslej. Vedno več Kitajcev je samskih: po državnih statističnih podatkih je bilo lani kar 125 milijonov enočlanskih gospodinjstev, s čimer raste tudi pomen živalskih prijateljev.

61,6 milijarde evrov je bila lani vredna kitajska industrija za hišne ljubljenčke.

Ma Tao, menedžer šanghajske restarvacije Cat and Dog Club. FOTO: Reuters

Restavracija Cat and Dog Club, ki se je odprla leta 2021, da bi zadovoljila potrebe čedalje večjega števila ljubiteljev malih živali v Šanghaju, kosmatim štirinožcem ponuja bogat jedilnik, pri čemer posamezna jed v povprečju stane okoli 90 juanov (11 evrov). Hrana pa je pripravljena v slogu zdravega življenja. »Jedem ne dodajamo sladkorja, olja, aditivov, prav vse pa so sveže pripravljene,« je povedal menedžer restavracije Ma Tao. »Naša hrana je primerna tudi za ljudi, čeprav ni tako začinjena, kot bi si morda želeli,« je dodal Ma.