Rešimo se obroča okoli trebuha

Ko se odločimo izgubljati kilograme v vodi, se moramo zavedati, da je naša prijateljica: ni se nam treba boriti z njo, le delimo si istega duha, in pomagala nam bo pri gibanju.

Če imate strah pred vodo, si pomagajte s to izjavo plavalnega šampiona Popova in se spomnite, da voda ne dela proti vam, ampak vas podpira.

Ne glede na to, kako počasi plavamo, še vedno smo hitrejši od vseh na kavču.

Seveda je pri plavanju vse odvisno od potrpežljivosti in odločnosti. Učenje plavanja, zlasti v odrasli dobi, je lahko včasih frustrirajoče. A je treba vztrajati in prišli bomo tja, kamor si želimo.

Zdaj pa poglejmo, zakaj je plavanje sijajno za pretežke ljudi.

Nizka obremenitev sklepov

V vodi se zmanjša pritisk na sklepe in hrbtenico. To je še posebno koristno za ljudi s prekomerno telesno maso, saj lahko pri vajah na suhem, denimo pri teku ali hoji, obremenitve na sklepe povzročijo bolečine ali poškodbe. Voda omogoča večji obseg gibanja brez tveganja za prekomerno obremenitev sklepov, kar izboljšuje gibljivost in fleksibilnost telesa.

Zaradi manjše obremenitve na telo je tveganje za poškodbe pri plavanju precej manjše kot pri drugih oblikah vadbe. To je pomembno za ljudi s težavami s sklepi, hrbtenico ali drugimi poškodbami.

Celovita vadba

Plavanje vključuje vse glavne mišične skupine, kar omogoča enakomerno krepitev celega telesa. Delujejo na mišice nog, rok in jedra (mišice trupa), kar pomaga pri izgubi teže in oblikovanju telesa.

Je odlična aerobna vadba, ki izboljšuje delovanje srca in pljuč. Redna kardiovaskularna vadba povečuje vzdržljivost in pripomore k izgubi maščobe.

Čeprav voda daje oporo telesu, zahteva plavanje veliko energije, saj se morajo mišice boriti proti uporu. To vodi v porabo veliko kalorij, kar je ključno za izgubo telesne teže.

Za ljudi s prekomerno telesno težo je plavanje idealna vadba, ker je nežna za telo, a hkrati zelo učinkovita za hujšanje, izboljšanje kondicije in splošnega počutja.