Po koncu uspešnega posredovanja slovenskih vodnikov reševalnih psov za iskanje ranjencev izpod ruševin po katastrofalnem potresu v Turčiji je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved dejal: »Zaradi vaše solidarnosti, poguma, velikega srca in znanja je glas Slovenije odšel v svet. Vesel sem, da ste se vrnili živi in zdravi. Ste med najboljšimi na svetu in danes vam obljubljam, da boste poligon za urjenje dobili tukaj, doma, da vam ga ne bo treba drago plačevati v tujini.« Vodniki reševalnih psov so bili nad Medvedovo obljubo seveda navdušeni, saj morajo kljub dejstvu,...