Redki sončni mrk bo vplival na vse

Oven

20. aprila se bosta Sonce in Luna združila na samem repu vašega znamenja in vas pognala v nove, vznemirljive podvige. To ne bi mogel biti bolj popoln način za zaključek sezone ovna, z dvema mladima lunama v žepu se zdaj najbrž počutite povsem prerojeni. Ta mrk je čas, da naredite tisto, kar znate najbolje: osredotočite se na svoje najnovejše strasti in ambicije. Lahko dan posvetite samo sebi. Razvijate se hitro in ta razvoj zahteva vašo vso pozornost.

Bik

Ta mesec boste dobili še eno priložnost, da izbrišete vse, kar zadeva vaše navade in rituale v zakulisju. Prejšnji mesec ste veliko časa preživeli sami, a vaše obdobje se bo začelo le nekaj ur po tem mrku, ki vas bo postavil v središče pozornosti. Do takrat vas bodo spodbujali k neodvisnim prizadevanjem v vašem zasebnem svetu, kar vam bo omogočilo, da se osredotočite samo nase, tudi če to pomeni, da boste rekli ne zunanjim zahtevam.

Dvojčka

V vaših prijateljstvih in navezah se bo razvila nova močna iniciacija, ki vas bo potisnila v nove skupinske projekte in sodelovanja. Ste naravni vodja v svoji skupnosti in ta sončni mrk je vabilo, da prevzamete vajeti. Drugi vseeno sledijo vašemu zgledu. To bi lahko pomenilo začetek oblikovanja nove ideje, za katero boste komaj čakali, da jo delite s prijatelji, a naj vas ne skrbi preveč, če navdušenje pojenja. To leto boste imeli dovolj časa za izpopolnjevanje konceptov.

Rak

Med odvijanjem sončnega mrka se bodo v vaši 10. hiši kariere razkrili močni novi začetki, ki bodo ponudili vzpon novih poklicnih projektov in podvigov. Ker se osredotočate na kariero, vedno iščete nove načine, kako uveljaviti svojo neodvisnost v svojem poklicu, in ta mrk je za vas čas za aktivnosti navdiha. Ne glede na to, ali prevzemate več odgovornosti ali predstavljate idejo za samostojni projekt, boste polni energije in pripravljeni osvojiti svet.

Lev

Sonce (vaš vladar karte) se bo združilo z Luno v vaši deveti hiši in vas katapultiralo v nove sisteme prepričanj, študije in filozofije. Kot ognjeno znamenje vedno nestrpno čakate na novo poglavje, in ta mesec je vaš trenutek, da ponovno preverite nekatere svoje trenutne vidike.

Odločiti se morate, kaj vas žene, a je močno povezano z

vašimi prirojenimi darovi in talenti. Dokler vam vaši pogledi omogočajo, da spoštujete to, kar ste, se ne boste nikoli počutili neizpolnjene.

Devica

Sončni mrk tega meseca odpira novo poglavje pri tem, kako se mentalno, fizično in duhovno pokažete drugim. Najdete globoko izpolnitev v tem, da služite drugim, in zdaj boste želeli podpirati svoje ljubljene na nove načine. Bodite pozorni na to, koliko sebe razdajate, saj ne želite, da bi na koncu naredili več škode kot koristi v svojih odnosih.

Tehtnica

Hibridni sončni mrk v ovnu se odvija v vaši sedmi hiši odnosov, zato se boste počutili bolj družabne kot kadar koli, zlasti v ljubezenskem življenju. To je priložnost, da stopite v novo poglavje v svojih partnerstvih, zato pogumno pustite bivše ljubimce v celoti v svojem vzvratnem ogledalu. Zdaj se odpirate novim povezavam in mrk obljublja, da bo za vas zelo dobro.

Škorpijon

Ta sončni mrk bo zaznamoval začetek nečesa novega v vaših odgovornostih, dolžnostih in skrbi zase. Kot duša, ki ji vlada Mars, vedno iščete svoje naslednje zavojevanje in ta mesec boste svoja prizadevanja usmerili k svojim ritualom in dnevnim obveznostim. Ne glede na to, ali povečujete svojo produktivnost ali trenirate za maraton, boste to energijo dobro izkoristili.

Strelec

Mrk bo prinesel hiter nov razvoj v vašo peto hišo ustvarjalnih prizadevanj, hobijev in strasti. Ker ste ognjeno znamenje, vam ni tuje, da morate tolči železo, dokler je vroče, in ta mrk je pravi čas, da tvegate na tem področju. Ne glede na to, ali se odločate za novo prostočasno dejavnost ali greste na zmenek s simpatijo, je čas, da se sprostite. Ker vas poznamo, vemo, da pri tem ne boste imeli težav.

Kozorog

Aprilski mrk se bo odvijal v vaši četrti hiši doma in družine ter prinesel navdihnjene in odločne nove začetke. Pripravljeni boste na začetek novega poglavja v zvezi z družino, sorodniki ali trenutnim prebivališčem, toda kot kardinalno zemeljsko znamenje zodiaka morda niste ravno vajeni te prenagljene energije. A včasih je potreben hiter odziv. Zaupajte svojemu občutku.

Vodnar

Sončni mrk vas bo pozval, da začnete novo veščino, idejo ali hobi. Vedno iščete novo znanje, toda ta mrk vas bo spodbudil k študiju, ki vam daje motivacijo in navdih. Ne glede na to, ali se vpisujete v nov tečaj ali začenjate podkast, vam naslednjih nekaj mesecev obljublja, da se boste naučili obilo novih, vznemirljivih stvari.

Ribi

V vašo drugo hišo denarja in premoženja prihaja navdihnjena akcija. Morda boste nenadoma opravili nakup ali celo prejeli povišico – v vsakem primeru se boste počutili motivirane, da boste uživali in dajali prednost sadovom svojega dela. Prenagljena dejavnost ni nujno slaba stvar. Včasih je ukrepanje brez pretiranega premisleka točno tisto, kar potrebujete. Prepričajte se le, da ne naredite luknje v denarnici, če sredstev ne bi smeli porabiti. U. J.