Rastline za srečo in obilje

Nekatere rastline naj bi nam prinašale srečo in denar, v dom privabljale pozitivno energijo, če so postavljene na pravo mesto, uči starodavna kitajska filozofija feng šuj. Če ste povabljeni na večerjo in ne veste, kaj prinesti gostiteljici, je to morda ideja za darilo v zadnjem hipu, ki ga bo vesela marsikatera ljubiteljica lončnic, saj bo rastlina polepšala prostor, hkrati pa uravnovesila tamkajšnje energijske tokove.

Srčasti filodendron (Philodendron hederaceum) je tropska rastlina s sijočimi listi v obliki srca, ki po feng šuju prinaša duševno umirjenost in sprostitev ter predstavlja ljubezen, ravnovesje in partnerstvo. Najbolje se počuti na sončni svetlobi, a ne neposredni, rada ima visoko vlažnost in redno zalivanje. Ena najmanj zahtevnih je zlati potos (Epipremnum aureum) z živahnimi zelenimi listi, ki simbolizirajo rast, obnovo in bogastvo, upoštevati pa je treba, da je strupen za pse in mačke. Obožuje svetlobo, zalivamo ga enkrat na teden. Crassula ovata, žad ali tudi drevo denarja, naj bi privlačila bogastvo, blaginjo, srečo in uspeh; postavimo jo ob vhod ali v jugovzhodni kot sobe. Ker je sukulenta, ne potrebuje veliko vode in uspeva v skorajda vseh razmerah.

Zelo enostavno sobno drevo, ki ne zahteva veliko pozornosti in truda, je Pachira aquatica, denarno drevo, ki ga v mnogo kulturah povezujejo s finančno stabilnostjo. Prepletene veje ustvarjajo deblo z zeleno krošnjo iz velikih zvezdastih listov, ki odlično čistijo zrak in je zelo lepo na pogled, tako da ni čudno, da je pogosta izbira za darilo.

Sreča je povezana s tem, koliko stebel ima: dvojno predstavlja ljubezen, tri stebla srečo, bogastvo in dolgo življenje, pet ravnovesje, mir in harmonijo. FOTO: Getty Images

Dracaena sanderiana ali bambus sreče ni bambus, čeprav je videti tako in raste zelo hitro, ampak vrsta sukulent; ker čisti zrak, je idealna za spalnico ali pisarno, poleg tega naj bi spodbujala pozitivno energijo in srečo. Postavimo jo na svetlo mesto, a ne na neposredno svetlobo, voda za zalivanje pa ne sme vsebovati klora – naj dan ali dva stoji na sobni temperaturi. Po kitajski tradiciji je sreča povezana s tem, koliko stebel ima: dvojno predstavlja ljubezen, tri stebla srečo, bogastvo in dolgo življenje, pet ravnovesje, mir in harmonijo.

Ko govorimo o rastlinah, ki prinašajo obilje, ne moremo mimo pileje. FOTO: Getty Images

Ko govorimo o rastlinah, ki prinašajo obilje, ne moremo mimo pileje (Pilea peperomioides), ki ji rečemo tudi rastlina denarja, saj njeni okrogli listki spominjajo na kovance in jo na Daljnem vzhodu povezujejo z bogastvom in finančno stabilnostjo. Odlično se obnese tudi v pisarni, potrebuje veliko svetlobe, nižje temperature, višjo vlažnost, zalivamo enkrat na teden.

Zelo priljubljena sobna rastlina je taščin jezik (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'), nezahtevna, ne potrebuje ne veliko vode ne svetlobe, a zelo elegantna, povrhu pa naj bi omogočala zaščito, privabljala srečo v dom, dolgoživost, zdravje in moč.

Dobrodošlo darilo je tudi vsesplošno razširjen spatifil (Spathiphyllum), ki s svojimi belimi cvetovi prinaša harmonijo, ravnovesje in mir. Po feng šuju ga postavimo na severno stran stanovanja, idealno v spalnico.

Za kakršno koli že se boste odločili, naj uresniči svoj potencial in obdarovancu prinese vse tisto, kar si najbolj želi oziroma potrebuje.