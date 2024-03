Ptujska različica Severnega sija

Vsestranski gledališki ustvarjalec Primož Ekart, ki vodi zavod Imaginarni, je v sodelovanju z Mestnim gledališčem Ptuj (MGP) po knjižni predlogi Draga Jančarja Severni sij pripravil predstavo Severni sij. Marjetica. Po letu 2022, ko je postavil v ospredje zgodbo Josefa Erdmana in tematiziral begunstvo, je tokrat kot režiser skozi gledališko uprizoritev tematiziral nasilje nad ženskami.

»Spol je priročen izgovor za poskus vzpostavitve nadvlade, oblasti, posesti močnejšega nad šibkejšim, posesti moškega nad žensko. In če se ženska ne upogne, če se ne ukloni moškemu, če hoče pobegniti, živeti v skladu s samo seboj, mora biti kaznovana. Mnogokrat je kazen za to enkratno ali ponavljajoče se fizično nasilje nad žensko ali v najhujših primerih celo njena smrt,« pravi Peter Srpčič, direktor MGP.

Jančarjev roman je velika in kompleksna stvaritev. Gre za čas pred drugo svetovno vojno, mesto Maribor in dogodke, ki so se takrat zgodili. V ospredju je Marjetica. Ženska, ljubica, žrtev. »Roman je pisatelj med drugim napisal tudi na temelju kratkega zapisa o umoru, objavljenega v mariborskem časniku. Umorjeno žensko poimenuje Marjetica, Marjeta, postavi jo v meščansko okolje takratnega Maribora in jo zaplete v ljubezensko afero, ki se zanjo tragično konča. To je bilo vsebinsko izhodišče za našo uprizoritev,« pravi Ekart, tudi avtor uprizoritvenega besedila po motivih dramatizacije Alje Predan.

»V vlogo smo odšli globlje. Z veliko domišljije smo jo naredili polnejšo,« je dodala Nika Rozman, ki igra Marjetico. Zgodbo na odru dopolnjujeta še tretji pripovedovalec, glasbenik Vid Drašler, ter Maja Kunšič, ki igra Ano. V predstavo je vključena tudi raziskava dr. Jasne Podreka o nasilju nad ženskami. Sodeluje še glasbenik Sašo Vollmaier, avtorja glasbe sta Boris Benko in Primož Hladnik, scenografka je Meta Grgurevič, kostumografka Tina Kolenik, koreografka Rosana Hribar, oblikovalka videa Vesna Vega, oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak, oblikovalec zvoka Jure Vlahovič, snemalec in fotograf Matej Povše, izdelovalka kostumov Rosana Knavs, izdelovalec scene Matej Kirbiš in lektorica Maja Cerar. Marko Pigac