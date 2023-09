Poplave, ki so prizadele Slovenijo, bodo pustile posledice. Velike. Ne le vidnih, ampak tudi take v duši, na duševnosti ljudi. Tudi ali predvsem zato so zdaj trenutki, ko še bolj šteje prava in primerna beseda za vse, ki so v ujmi ostali brez doma. Ki ni le hiša, je precej več. Psihosocialna pomoč je v danem trenutku nujna, pogovor takisto. »Četrtega avgusta, bil je petek, smo med prvimi začeli ponujati psihosocialno pomoč. Enostavno sem začutil, da je treba ukrepati in biti na voljo ljudem. Tokratna ujma in poplave so me spomnile na obdobje covida-19, ko smo psihosocialno pomoč začeli 20. mar...