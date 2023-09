Kultnega filma Vesna, ki je bil posnet leta 1953, ni treba posebej predstavljati. Gre za prvo slovensko romantično komedijo. Štiri leta pozneje, torej 1957., je režiser František Čap z enako igralsko zasedbo posnel še neuradno nadaljevanje filma Ne čakaj na maj. Glavnino Vesne so posneli v Stari Ljubljani, pomemben del pa je nastal na starem ljubljanskem letališču, na območju današnjega BTC Cityja. Romantično komedijo si je samo v Ljubljani ogledalo skoraj 96.000 gledalcev, spada med najbolj gledane slovenske filme. Vesna je torej stara 70 let, decembra pa bo minilo 110 let od Čapovega rojstva...