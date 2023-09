Prihajajo nove ekskluzive za playstation

Sonyjeve videokonzole playstation že vse od začetka slovijo po ekskluzivah, se pravi igrah, ki so (vsaj sprva) narejene izključno za playstation in do skrajnosti izkoriščajo njegove tehnološke zmogljivosti, velik poudarek pa je tudi na zgodbi. Včasih je bilo ekskluziv občutno več, a tudi zdaj ponudba ni prav skromna. Pomislimo samo na Death Stranding Director's Cut, Returnal, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls, Horizon Forbidden West, Astro's Playroom, Gran Turismo 7, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Marvel's Spider-Man Remastered, Ghost of Tsushima: Director's Cut in God of War Ragnarok ali pa popolno predelavo The Last of Us, ki so jo predelali tudi v veleuspešno televizijsko serijo. In kaj ekskluzivnega se nam še obeta v bližnji prihodnosti?

Ekskluzive do konca izkoriščajo Playstationove zmogljivosti, prinašajo pa tudi zanimive zgodbe.

Prihajajoče ekskluzive

Silent Hill 2 Remake nas bo vrnil v skrivnostno mesto. FOTO: Konami

Sodeč po napovednikih bo precej atraktivna igra Fairgame$ novega studia Haven, ki naj bi bila nekakšna roparska akcijada, ki jo primerjajo z igrama The Division in Payday, a je videti precej bolj obetavna od obeh. Potem je tu Konamijeva grozljivka Silent Hill 2 Remake, v kateri bo igralec iz tretje osebe v čudnem mestu Silent Hill iskal svojo pokojno ženo in se spopadal z najrazličnejšimi monstrumi. Južnokorejski studio Shift Up, ki je zaslovel z mobilno igro Nikke: Goddess of Victory, je že z razvojno različico igre Project Eve tako navdušil sonyjevce, da so napovedali, da jo bodo izdali pri Sonyju in jo preimenovali v Stellar Blade. Že ime pove, da bo šlo za akcijsko pustolovščino, polno mečevanja in sekljanja.

Kombinacije žanrov

Eternights bo zmes akcijske RPG in zmenkarij. FOTO: Studio Sai

Eternights je nova pustolovščina Studia Sai, v kateri si bomo prizadevali kar najbolje izkoristiti življenje v postapokaliptičnem svetu. Napovednik je prikazal edinstveno mešanico ljubezenske pripovedi in boja, s poudarkom na raziskovanju temnic in dvorjenju. Eternights meša akcijski RPG in simulacijo zmenkov, videti pa je zelo obetavno, zlasti za ljubitelje animejev. Pri Square Enixu razvijajo igro Foamstars v nastajajočem žanru neusodnih streljačin. Igralci s pomočjo pene vplivajo na teren in okolico sebi v prid. Kako in zakaj, še ni čisto jasno, a srečneži, ki so testirali igro, pravijo, da je silno zabavna.

Marvelovski igri

Wolverine še ne bo kmalu izšel. FOTO: Insomniac Games

Spider-Man 2, ki ga Insomniac Games razvijajo pod okriljem Sonyja, bo izšel izključno za PS5. Igra naj bi po pričakovanjih prinesla spektakularno človekpajkovsko akcijo, izšla pa naj bi konec oktobra. Pri Insomniac Studios poleg Spider-Mana 2 pripravljajo še eno marvelovsko igro, in sicer Wolverine. Žal še nič ne kaže, da bo igra kaj kmalu izšla, a glede na dosedanje igre omenjenega studia bo akcija brez dvoma spektakularna.

Remake in nadaljevanje

Baldur's Gate 3 izide prav te dni. FOTO: Larian Studios

Rebirth, druga igra v prenovljeni trilogiji Final Fantasy VII Remake, bo nadaljevala konec igre Final Fantasy VII Remake. Glede na to, kar so doslej pokazali pri razvijalcu Square Enix, naj bi igrala ubrala popolnoma drugačno smer glede zgodbe. Potem ko je bil dolgo ekskluziva za osebne računalnike, bo letos končno izšel tudi »ekskluzivni« Baldur's Gate 3 za PS5. Igralci na konzoli se bo lahko podajo v nove pustolovščine s soigralcem ali brez njega. Klasični RPG, ki ga pripravljajo pri Larian Studiu, bo dobil kinematografsko podobo in, kot kaže, ne bo nikogar pustil ravnodušnega.

PS5 ostaja kralj videokonzol. FOTO: Staš Ivanc

Pri hiši Kojima pa pripravljajo nadaljevanje nenavadne postapokaliptične igre Death Stranding. Kot kaže, bomo v dvojki igrali v vlogah novih junakov, če se lahko zanašamo na kriptične in konfuzne napovednike. A zagotovo bo zgodba privlačna, čeprav bizarna, škoda pa je, da se izid pričakuje šele čez dve ali tri leta. A Death Stranding 2 je že zdaj med najtežje pričakovanimi ekskluzivami za playstation.