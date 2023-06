Previdnost ni odveč

Prejšnji konec tedna smo po prvem vročinskem valu doživeli tudi prve prave vročinske nevihte s točo, močnim vetrom in udari strel. V Sloveniji se na leto zgodi več kot 60.000 udarov strel. Z vročimi dnevi in rastjo vlage v zraku raste tudi možnost močnejših neviht z udari strel, ki jih je poleti lahko tudi do šestkrat več kot v preostalih mesecih. In poletnih neviht še zlepa ne bo konec, saj se je poletje komaj dobro začelo.

60.000 in še več udarov strele se v Sloveniji zgodi na leto.

Skurjena elektronika

Ko udari strela kje v naši bližini, se pogosto poškodujejo ali uničijo modemi, televizorji, igralne konzole, računalniki in druge elektronske naprave. Zato naši telekomunikacijski operaterji pa tudi proizvajalci elektronike uporabnikom priporočajo, da elektronske naprave pred udari strel najenostavneje zaščitijo tako, da jih ob napovedani nevihti in pred odhodom na dopust izklopijo tako iz električnega kot iz komunikacijskega omrežja, kar velja tudi v primeru uporabe prenapetostne zaščite. Ni dovolj, da napravo samo ugasnemo, treba je tudi fizično potegniti kabel iz vtičnice. Operaterji opozarjajo tudi, da lahko do prenapetosti pride tudi po koaksialnem kablu, zato je pametno iz vtičnice iztakniti še tega.

Izklopimo električni kabel, ne pozabimo pa niti na telefonskega in koaksialnega.

Pri Telekomu Slovenije zaradi poletnih neviht zamenjajo tudi po več tisoč modemov na mesec največkrat zaradi prenapetostnega udara po telefonskem kablu, na katerega večina uporabnikov preprosto pozabi. Podobne je pri drugih telekomunikacijskih operaterjih, pri čemer pri Telemachu opozarjajo, da je zaradi strele uničenih največ televizijskih sprejemnikov, saj jih ima naročnik lahko več hkrati, modem pa ima le eden. Po njihovih podatkih strele uničijo dvakrat toliko sprejemnikov kot modemov. Pri A1 modemi predstavljajo sedem desetin odstotkov uničene opreme, saj so vstopna naprava pri uporabniku, v katero je vključen telefonski kabel, prek katerega večinoma pride do udara; sledijo TV-sprejemniki in druge naprave. Takšne izkušnje imajo tudi pri T-2, kjer pravijo, da strela običajno poškoduje celotno telekomunikacijsko opremo – modem, usmerjevalnik in TV-vmesnik, najpogosteje pa se okvari modem.

SMS pred nevihto

Pri Telekomu Slovenije uporabnikom, ki so hkrati naročniki mobilnih in fiksnih storitev, ponujajo brezplačno storitev Strela alarm, ki temelji na sistemu Scalar, ki ga je posebej za spremljanje strel v realnem času razvil Elektroinštitut Milan Vidmar. Z vklopom storitve uporabniki prejmejo SMS-sporočilo, ki vnaprej opozori na možnost udara strel, tako da lahko naprave pravočasno izklopijo iz omrežja. Na prejemanje brezplačnih tekstovnih opozoril se lahko Telekomovi naročniki naročijo tako, da na številko 041 145 000 pošljejo SMS s ključno besedo STRELA, naredijo presledek in navedejo svoje uporabniško za fiksne storitve.