Preverite, katere so najbolj družabne pasme mačk

Vsak lastnik mačke ve, da so govorice o tem, da mačke niso navezane na svoje lastnike, iz trte izvite. Res pa je, da so nekatere bolj, druge manj komunikativne. A če se v skrbništvo te živali podajate prvič, boste njen značaj verjetno težko ocenili vnaprej.

Pri navadnih mačkah bomo o njihovi priljudnosti večinoma ugibali, razen če jih dobimo v zavetišču. Tam so skrbniki običajno pozorni na obnašanje živali, za katere skrbijo, in vam bodo lahko svetovali, katera je najbolj primerna za vas. Pri pasemskih mačkah je njihovo vedenje do človeka vsaj deloma znano, saj gre za lastnosti, ki se dedujejo iz roda v rod. Med najbolj priljudnimi pasmami sta med drugimi ragdoll in maine coon.

Ragdolke imajo ljudi rade, celo tako zelo, da svojemu najljubšemu skrbniku pogosto sledijo iz sobe v sobo od jutra do večera. Če iščete mačko, ki bo vaša najboljša prijateljica, so prava izbira za vas. Mainecooni izstopajo zaradi svoje velikosti – nekateri tehtajo tudi do 14 kg, priljubljene pa jih dela tudi njihova prikupna osebnost. So prijazni in tako družabni, da jih včasih primerjajo s psi. Radi se igrajo s svojimi skrbniki ali sodelujejo pri tem, kar počnejo oni. Ameriške kratkodlake mačke so zelo ljubeče do otrok, spoprijateljijo pa se tudi s psi. Ne potrebujejo kake posebne nege, poleg tega izjemno dolgo živijo.

Škotska klapouhka je srednje velika pasma (4 do 6 kilogramov), njene predstavnice pa so prav obsedene s svojimi lastniki in živijo za človeško naklonjenost. Nimajo pa rade hrupa, zato jih nikar ne posvajajte, če živite v mestu poleg glavne ceste. Rdečedlake somalijke so najbolj srečne, ko imajo človeka, ki jim posveča veliko pozornosti. Rade se igrajo in crkljajo, so pa tudi zelo pametne in iznajdljive.

Perzijske mačke uživajo v pozornosti, niso pa takšne, da bi jo potrebovale ves čas. Umirjene in prijazne so, vendar potrebujejo čas, da se vas navadijo. Abesinke so ena najstarejših pasem na svetu, izstopajo pa po svojem izjemnem intelektu. Človeško družbo imajo rade, vendar niso crkljive. Družabna pasma so tudi sfinge. Rade imajo veliko človeške pozornosti, potrebujejo pa tudi ogromno gibanja.