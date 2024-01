Preproga je nepogrešljiv element pri opremi prostora

Preproge ne le dopolnjujejo estetski videz, zagotavljajo tudi udobje in toplino. Pri izbiri pravilne velikosti in oblike preproge je treba upoštevati več dejavnikov, med njimi dimenzijo prostora, postavitev, obliko in velikost pohištva, funkcionalnost, slog notranje opreme ter osebni okus in želje.

Nepogrešljive so v stanovanjih z odprtim tlorisom, saj optično razmejijo prostor. FOTO: Getty Images

Prvi in najpomembnejši nasvet notranjih oblikovalcev pri izbiri ustrezne velikosti preproge je, da se mora skladati z dimenzijami prostora. Premajhna se bo izgubila, drugi kosi pohištva pa bodo ob njej videti neproporcionalno, kar bo celoten prostor vrglo iz ravnovesja. Po drugi strani bo prevelika sobo optično pomanjšala, občutek bo hitro postal utesnjujoč. V dnevni sobi lahko izbiramo med tremi velikostmi in načini postavitve preproge – manjša naj sega do sedežne in naslonjačev, nanjo pa postavimo zgolj klubsko mizico, na nekoliko večjo postavimo zgolj prve noge zofe in naslanjačev, takšna se najbolje obnese v dnevni sobi, kjer sta zofa in en naslonjač postavljena ob steno, v velikih dnevnih sobah, v katerih se noben kos ne dotika stene, pa je lahko tako velika, da nanjo postavimo tako sedežno garnituro kot morebitne naslonjače in seveda na sredino klubsko mizico.

Trpežna volna, občutljivi bambus

Ena od najboljših postavitev v dnevni sobi FOTO: Getty Images

Preden izberemo preprogo, razmislimo tudi o tem, kaj želimo z njo v določenem prostoru doseči. V dnevni sobi denimo deluje kot povezovalni element med sedežno garnituro, klubsko mizico in naslonjačem, v jedilnici predstavlja otok, na katerem so razporejeni jedilna miza in stoli, v spalnici pa z njo ustvarimo občutek udobja in topline.

Za v predsobo izberemo čim bolj trpežen material. FOTO: Getty Images

V prostorih, kjer se pogosto zadržujemo, kjer gostimo prijatelje in družinske člane, je poleg oblike in barve treba razmisliti tudi o materialu. Priporočljivo je, da izberemo takšnega, ki je manj občutljiv in enostaven za čiščenje, denimo volno. Volnene preproge so izjemno trpežne, niso pa primerne za zelo vlažne prostore, denimo kuhinjo ali kopalnico, v tem primeru raje izberemo sintetične, ki so cenovno ugodnejše. Sintetične so dobra izbira tudi za otroške sobe, kjer se hitro zgodi nesreča, polije pijača ali barve in podobno. V prostore, opremljene v skandinavskem slogu, se lepo podajo tudi preproge iz bambusa, ki pa so od omenjenih najbolj občutljive. V prodajalnah je mogoče najti celo kopalniške preproge iz bambusa, a strokovnjaki svetujejo, da za ta prostor raje izberemo drug material, saj bambus vpija vlago, v zelo vlažnih okoljih, še posebno če po njem ves čas kaplja, pa se njegova življenjska doba močno skrajša.

Kateri koli material bomo izbrali, pa je bistveno, da preproge redno čistimo, predvsem sesamo, v toplejših mesecih jih je priporočljivo tudi obesiti na zrak, da se prezračijo. Med vlakni se namreč nabirajo ne le umazanija, tudi razne bakterije in vlaga, kar lahko vodi do razvoja plesni.