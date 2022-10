Kot strela z jasnega je udarilo: pri 24 letih je svojo kariero končala alpska smučarka, Kranjskogorka Meta Hrovat. »To ni žalostno slovo, stara sem 24 let, v življenju me čaka še marsikaj zanimivega. Če sem poštena do sebe, želim delati stvari 100-odstotno, občutek imam, da v smučanju tega nisem več zmožna narediti, zato sem se odločila, da končam kariero. Želim si vzeti nekaj časa zase,« je med drugim dejala Hrovatova na poslovilni novinarski konferenci, ko si je oddahnila, kot je dejala, »da me zdaj končno čaka čas, ko ne bom novinarjem odgovarjala o svojih ciljih.« ...