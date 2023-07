Prelomno leto za Siddharto

Letošnje leto je za skupino Siddharta nekaj prav posebnega. Konec letošnjega leta, natančneje 18. novembra, jih čaka prav poseben koncert v Areni Stožice, kjer se bodo rockerji poklonili 20. obletnici albuma Rh- in takratnemu koncertu na bežigrajskem stadionu, ko so fantje stopili pred skoraj trideset tisoč ljudi, njihov nastop pa je za vedno ostal zapisan kot prelomni trenutek tako v njihovi karieri kot na slovenski glasbeni sceni.

Tomi Meglič je pred velikim koncertom v Stožicah napovedal, da bodo svojim zvestim oboževalcem predstavili novo ustvarjalno pot, na katero so zakorakali letos. »Mešanica naših največjih uspešnic in svežih stvaritev je zagotovo idealen recept za edinstven rock'n'roll dogodek. Pričakujete lahko glasbeno, programsko in produkcijsko nepozaben večer!« napoveduje frontman Siddharte.

Nedavno so v dar prejeli prav posebno kitaro. Unikaten inštrument tehta kar 17 kilogramov. FOTO: Amadej Hercog/Instagram

Maja letos so tudi ponosno sporočili, da so postali prejemniki plakete glavnega mesta Ljubljana. »Naše dolgoletno delovanje na področju glasbene umetnosti je bilo prepoznano kot pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Ljubljane. Zahvala vsem, ki ste nam in nam še vedno stojite ob strani. Naj glasba vedno združuje in povezuje,« so ob prejemu laskave nagrade sporočili fantje.

V dar prejeli unikatno kitaro

Unikaten inštrument tehta kar 17 kilogramov.

Prekaljene glasbenike pa je nedavno doletela še ena čast, in sicer so v dar prejeli unikatno ročno izdelano kitaro, ki jim jo je podaril Damir Kopina. Izdelal jo je v svoji kovačnici, tehta pa kar 17 kilogramov. »Damir Kopina iz Kovaštva Kopina, član naše rock'n'roll družine, nam je izročil unikatno, dobesedno heavy metal kitaro,« je za darilo hvaležen Meglič, ki se je z novo pridobitvijo pohvalil tudi na družbenih omrežjih. Sicer pa se skupina poleg rednih nastopov trenutno intenzivno pripravlja na samostojni koncert v Stožicah, rockerji se velikega dne izjemno veselijo in pravijo, da je končno napočil čas, da po nekaj več kot desetletju organizirajo večjo zadevo, poleg tega pa samostojnega koncerta v Areni Stožice še niso imeli.