Delo na vrtu: pravočasno opravimo test kaljivosti

Čeprav se prava zima šele začenja, se vrtičkarji že pripravljajo na novo sezono. Tisti, ki bi želeli iz semen sami vzgojiti sadike, se bodo dela namreč morali lotiti že čez približno en mesec, v primeru pekočih vrst čilijev še prej. Da pa ne bi bilo slabe volje zaradi zamujenega časa, ko bi zaman čakali, da semena vzklijejo, jih pregledamo in njihovo kaljivost preizkusimo že zdaj, tako bomo lahko tista, ki niso več uporabna, pravočasno zamenjali.

Semena, ki jih kupimo v vrtnarijah, imajo običajno na embalaži odtisnjen datum uporabe, tega se seveda ni treba strogo držati, preden tista s pretečenim rokom zavržemo, preizkusimo, ali bo morda kljub temu še kaj zraslo iz njih. Pogosto se zgodi, da embalažo zavržemo ali da smo konec prejšnje sezone sami poskrbeli za semena, v tem primeru je test kaljivosti nujen. Nekatera lahko zavržemo tudi brez njega. To velja za tista, ki niso bila primerno shranjena in so splesnela, kar se še posebno rado zgodi s semeni paradižnika, buč, bučk in kumar, ter za tista, na katerih so se pojavile vidne nepravilnosti in so že na pogled nezdrava.

Ne kalijo vsa enako dolgo. Foto: Getty images

Izberemo samo zdrava

Ko ta izločimo, izberemo od pet do deset semen, prvo v primeru, da imamo semen določene vrtnine manj, drugo, če jih imamo veliko, še posebno to velja za vse vrste solat. Običajno je nekatera semena, denimo fižola, graha in boba, priporočljivo pred setvijo za nekaj časa namočiti v vodi ali, še bolje, kamiličnem čaju, ki deluje kot razkužilo, pri testu pa lahko ta korak preskočimo, upoštevamo le, da bodo semena kalila dlje. Pripravljena nato posadimo na pladenj ali v lončke s kakovostnim substratom, enako kot če bi jih sejali z namenom vzgoje sadike. Pazimo, da semen ne pomešamo, zato posamezne lončke označimo, substrat na pladnju pa razdelimo na več delov in jih prav tako označimo.

Semena, ki so že na pogled nezdrava ali so pozimi morda splesnela, zavržemo.

Semena nato pokrijemo s tanko plastjo substrata ter izdatno poškropimo z vodo. Vse skupaj postavimo v topel prostor, temperatura zraka naj ne bo manj kot 18 stopinj Celzija, idealno bi bilo, da ni višja od 22 stopinj. Glede svetlobe si pri tem koraku ni treba beliti glave, saj je semena za kalitev ne potrebujejo. Pladnje lahko še dodatno pokrijemo s prozorno folijo, ki bo na površini zadrževala vlago ter toploto.

Rastlinice, ki so vzklile, porežemo in uporabimo kot kalčke ali mikrozelenje. Foto: Getty images

Dajmo jim čas

Nato pride na vrsto čakanje. Vsak dan preverimo, ali je na plan že pokukalo kaj zelenega, kar je dober znak in pomeni, da so semena primerna za uporabo. Seveda pa upoštevamo, da manjša z mehkejšo ovojnico kalijo veliko hitreje kot večja in trša, tudi denimo pekoče sorte čilija kalijo veliko počasneje kot nepekoče, zato jim pustimo čas in jih zavržemo šele, če iz zemlje niti po dveh do treh tednih ni nič pogledalo. V tem času ne pozabimo na redno vlaženje substrata, tudi če smo ga pokrili s folijo, se bo namreč po nekaj dneh posušil, obenem pa pazimo, da z zalivanjem ne pretiravamo, v tem primeru namreč lahko semena zgnijejo.

Ko rastlinice vzklijejo, jih pustimo, da zrastejo še kakšen centimeter, nato pa jih ne zavrzimo, saj so polne vitaminov in mineralov, ki so v zimskih mesecih še kako dobrodošli. Tik nad tlemi jih porežemo in posujemo po solatah, kot bi to storili s kalčki ali mikrozelenjem.