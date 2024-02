Pozor, prihaja prava ikona! Pri sosedih bo poleti nastopila legendarna Grace Jones

Redkokdaj se zgodi, da napoved koncerta vzbudi toliko zanimanja, da se za obisk dogodka na facebooku zanima več kot 6000 ljudi, in to še preden so vstopnice na voljo za prodajo. A prav to se je zgodilo po napovedi koncerta ameriške glasbene ikone Grace Jones, ki bo 4. julija nastopila v Zagrebu. Hrvaška prestolnica jo bo gostila prvič, vstopnice pa so na voljo od včeraj. V poplavi koncertov glasbenic mlajše generacije, kot je Taylor Swift, ki kljub zasoljenim cenam in rekordnim dobičkom še vedno polni dvorane in stadione po svetu (maja s svojo turnejo Eras, ki je do zdaj v blagajne prinesla že več kot milijardo evrov, prihaja tudi v Evropo, kjer bo nam najbližje nastopila julija v Milanu in avgusta na Dunaju), je presenetljivo (ali pa morda prav zaradi tega ne), da se še vedno kdo spomni tudi na dobre stare legende, kar Grace Jones nedvomno je.

Pevka, avtorica, igralka in nekdanja manekenka jamajškega rodu se bo na koncertu na prostem, ki bo potekal na stadionu Šalata, sprehodila skozi štiri desetletja trajajočo glasbeno kariero. Svojo kariero v popkulturi je začela v 70. letih kot fotomodel – bila je muza številnim znanim fotografom in modnim oblikovalcem, navduševala pa je predvsem s svojim androgenim in markantnim videzom. Lahko bi rekli, da je bila pred svojim časom.

Ušesa in oči mednarodne oziroma globalne javnosti je pritegnila na začetku osemdesetih let minulega stoletja, ko je (kot rojena za na oder) na sceno prodrla z nalezljivim spojem funka, diska in regija. Glasbene lestvice je v tistem desetletju osvajala s singli (in za ero MTV obveznimi videospoti), kot so Private Life, Pull Up to the Bumper, I've Seen That Face Before in Slave to the Rhythm, ter albumi, kot so Warm Leatherette (1980), Nightclubbing (1981) in Inside Story (1986).

Glasbeno kariero je kot uspešna in ambiciozna ter vsestranska umetnica pospremila še z igralsko – med drugim je nastopila v filmskih klasikah Konan barbar (1984), Vamp (1986) in Od tarče do smrti (1985). Videti je bilo, kot da povsem brez napora briše meje med popkulturnimi industrijami, zato se je je kmalu oprijel vzdevek najvplivnejša ženska popa. Glasbena televizija VH-1 jo je na eni od svojih famoznih lestvic uvrstila tudi na seznam stotih najpomembnejših žensk rock'n'rolla, prestižna glasbena revija Billboard pa med 40 največjih imen klubske kulture.

Vsi omenjeni nazivi ji nedvomno niso bili podarjeni kar tako, saj jo še danes številni glasbeniki in drugi (predvsem vizualni) umetniki navajajo kot vzornico ter inspiracijo, med njimi tudi Lady Gaga, Rihanna, Lorde in Roisin Murphy. Leta 2017 je izšel dokumentarni film Grace Jones: Bloodlight in Bami, dve leti prej pa je pevka napisala avtobiografijo z ironičnim naslovom Nikoli ne bom napisala svojih spominov (I'll Never Write My Memoirs).

Zadnji album je izdala leta 2008 (Hurricane), torej pred več kot 15 leti, kar pa ne pomeni, da vas njen nastop ne bo sezul. Marsikatera današnja precej mlajša zvezdnica – Grace bo namreč 19. maja praznovala častitljivih 76 let – namreč ne more biti kot ona.