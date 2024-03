Pozor, mački nikar ne glejte direktno v oči

Kaj se ni čudovito zazreti v prelepe mačje oči? Morda za vas, ne pa tudi za mačka. Pogled naravnost v oči razumejo kot grožnjo, saj mačka mačko pogleda naravnost v oči le, kadar želi izzvati pretep. Kadar je sproščena, vas pogleda z napol priprtimi očmi. Če vas ima zares rada, pomežikne z obema očesoma, kar je nekakšen znak za naklonjenost. Naučite se ji odgovoriti na podoben način, da bo vedela, da ji ljubezen vračate.

Nekateri vonji so ji prijetni, drugi jih odbijajo. FOTO: Getty Images

Še eno početje ljudi jim gre hudo v nos: klicanje 'muc, muc, muc'. Mačke ne razumejo človeškega jezika in se veliko raje odzovejo na gib kot na zvok – denimo tako, da pridejo k vam, ko počepnete. Klicanje po imenu je v redu, če ste ji izbrali ime, ki si ga je sposobna zapomniti. Najboljša so imena iz dveh enakih zlogov, kot denimo Mimi. Namesto klicanja po imenu ali vrsti poskusite raje zamijavkati.

Ne z laserjem

Mačke so rade same zase in ne marajo, da jih motimo, zato je nenaden dvig v naročje, kadar niso razpoložene za druženje, zanje velik šok. Nekatere se božanja na ukaz branijo z vsemi štirimi, druge se sprijaznijo z usodo. A če želite biti prijazni s svojo mačko, jo božajte in crkljajte le takrat, kadar pride sama k vam. Rade imajo pozornost in naklonjenost, vendar takrat, ko to same hočejo, in ne, ko bi jih radi crkljali mi.

Mačke imajo rade ljubkovanje, a ne v vsakem trenutku.

Igranje z laserjem se za kosmatinke vselej konča s frustracijo, saj na koncu lova nimajo v tačkah ničesar. Zato za spodbujanje aktivnosti raje uporabite kako drugo igračo, denimo umetne miške, pritrjene z vrvico na palico, ali klobčič volne.

Ne marajo čohanja po trebuhu, raje jih božajte za ušesi ali pod brado.

Njeno stranišče mora biti vedno čisto. FOTO: Getty Images

Mačke niso kot psi, ki jim nekateri človeku dišeči vonji grozno smrdijo, vendar tudi niso navdušene nad vsemi človeku prijetnimi vonji. Hudo odbijajoč se jim zdi na primer vonj po citrusih, ki ga vsebujejo številna čistila. Naredite ji uslugo in raje izberite čistila z drugimi vonji. Če boste s čistilom z vonjem po limoni ali pomaranči čistili mačje stranišče, se lahko zgodi, da ga mačka ne bo več želela uporabljati. Sovražijo tudi vonj po banani, evkaliptusu, kavi in popru. Prav tako jim je odvraten vonj umazanega mačjega stranišča, zato vedno poskrbite za čistočo.