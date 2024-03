Pozdravimo pomlad tudi z generalnim čiščenjem doma

S pomladjo pride čas za spomladansko čiščenje, običaj, ki je imel nekoč veliko globlji pomen kot zgolj to, da se znebimo navlake, ki smo jo več mesecev »pospravljali« v kleti, garaže in temne kote omar. Zgodovinarji menijo, da so ljudje nekaj podobnega spomladanskemu čiščenju izvajali že 3000 let pred našim štetjem, predvsem na območjih z izrazitimi letnimi časi. Ker so se v hladnih mesecih zaprli v bivališča in upali, da preživijo zimo, so se pomladi toliko bolj razveselili, daljši in toplejši dnevi pa so jim omogočali, da bolj temeljito očistijo domove, iz njih so obenem med zračenjem izpustili staro in negativno energijo ter v prostore privabili novo, svežo, pomladno. To je bil čas novih začetkov in veselja.

Pred začetkom v roke vzamemo papir in pisalo, lahko tudi tablico ali pametni telefon, ter se odpravimo na obhod stanovanja ali hiše, vse dobro pregledamo ter si zapišemo, kaj vse je v katerem od prostorov treba postoriti in očistiti.

Bolj stres kot veselje

Dandanes generalno čiščenje doma mnogim bolj kot veselje predstavlja stres, a ni treba, da je tako, če le upoštevamo nekaj napotkov tistih, ki se s čiščenjem in urejanjem prostorov ukvarjajo profesionalno. Da ne bi sami sebi nakopali dodatnega dela, je eden najpomembnejših napotkov to, da pri čiščenju upoštevamo gravitacijo, torej začnemo od zgoraj navzdol. Če bomo najprej očistili nizke police in tla ter se nato lotili višjih, bodo namreč prah in nesnaga padli na že očiščene površine. Sesanje in pomivanje tal zato pustimo čisto za konec.

Žaluzije najprej posesamo, nato obrišemo še z mokro krpo. FOTO: Getty Images

Spomladansko čiščenje je sicer odlična priložnost, da očistimo tudi vse tisto, na kar med običajnim tedenskim ali mesečnim čiščenjem radi pozabimo. To so denimo stene in stropi, kjer se prav tako nabirajo prah in pajčevine, pa stikala in vtičnice, žaluzije, kopalniški ventilatorji, ki bodo brez plasti prahu tudi boljše delali, očistimo na vrhu visokih omar in za njimi, dno in vse kote, hrbtno stran hladilnika, med blazinami sedežne garniture, prezračimo odeje in žimnico, plafonjere, še posebno zunanje, v katerih bomo najbrž našli cel kup žužkov, prah odstranimo tudi z listov sobnih rastlin, da bodo lahko bolj učinkovito srkali spomladansko sonce, in še bi lahko naštevali.

Hladilnik razkužimo z mešanico vode in sode bikarbone. FOTO: Getty Images

Sistematični pregled

Pregledamo tudi predale, omare in vrtne lope ter podarimo vse, česar zadnjih nekaj mesecev nismo uporabljali, pa je še v dobrem stanju, poškodovane reči in tiste, ki ne delujejo več, pa zavržemo. Zavržemo tudi hrano in sestavine s pretečenim rokom uporabe, ki smo jih pozabili nekje v skritih kotičkih predalov in omar.

Zadovoljstvo se bo večalo skupaj s številom kljukic. FOTO: Getty Images

Da ne bi česa pozabili, tisti z izkušnjami svetujejo, da pred začetkom čiščenja v roke vzamemo papir in pisalo, lahko tudi tablico ali pametni telefon, ter se odpravimo na obhod stanovanja ali hiše, vse dobro pregledamo ter si zapišemo, kaj vse je v katerem od prostorov treba postoriti in očistiti, ko je posamezno opravilo opravljeno, pa ga odkljukamo. Ta metoda deluje tudi kot odlična motivacija, ko bo začelo zmanjkovati volje in energije, bomo namreč natančno vedeli, kaj vse nas še čaka do konca, pa tudi zadovoljstvo se bo večalo skupaj s številom kljukic.