Voda je odtekla, posledice so ostale; marsikomu na Koroškem ter v Zgornji Savinjski dolini se je temeljito spremenilo življenje. »To je že sedmi teden od poplav, ljudje so malo nestrpni,« nam je povedal Klavdij Strmčnik, župan Luč, kjer so prebivalci zelo nastradali: »Še nihče si ne upa reči, ali se bo zadeve dalo protipoplavno varno obnoviti ali ne. Enkrat je treba potegniti črto pa reči, bo ali ne bo, potem bodo ljudje vedeli, pri čem so,« je ubesedil čustveno stisko marsikoga na prizadetih območjih. Občine so v danih okoliščinah storile, kolikor so lahko; Matija Tasič, župan Prevalj, nam je...