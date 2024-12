Ponosne na 20 let delovanja

Dvajset let že uspešno deluje Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice, danes šteje 130 članic. Minule dni so dostojno in slovesno praznovale jubilej, goste, prijatelje in podpornike so zbrale pred polno dvorano KKC Dolenjske Toplice. V kulturnem programu so nastopile ljudske pevke Rožce in folklorna skupina Izvir DPŽ Dolenjske Toplice, Maja Bevc, folklorna skupina Brbučki OŠ Vavta vas, MePZ KUD Dolenjske Toplice, KUD Vesel teater s skečem Štrudl, učenci OŠ Dolenjske Toplice in pevska skupina Klasek z Izlak s citrami in harmoniko. Večer je povezoval dr. Tomaž Simetinger.

Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je pohvalila delo Topličank. FOTO: P. P.

Slavnostni govornik je bil župan Franc Vovk, zbrane pa so nagovorili še Tatjana Kmetič Škof in Cvetka Lavrič iz KGZS Novo mesto, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in cvičkova princesa Blažka Ilovar. V imenu gostitelja je zbrane pozdravila predsednica Metka Zupančič, ki je pozdravila vse članice in člane društva ter se jim zahvalila za delo ter posebej omenila vse dosedanje predsednice.

Pestra pot

Tudi pojejo lepo. FOTO: P. P.

»Naša društvena pot se je začela v Novem mestu kot Aktiv kmečkih žena društva kmečkih žena Novo mesto. Porodila se je želja, da bi imeli društvo v domačem kraju. Uspelo nam je in ustanovili smo naše domače društvo. Veliko zaslug za uspešno delo Topličank ima zagotovo Cilka Pršina, ki je veliko vlogo odigrala tudi pri osamosvojitvi društva. Novembra 2004 so imeli uvodni sestanek v gasilskem domu, takrat je Pršinova pripravila tudi statut in začele so pisati zgodovino svojega društva. Vodenje je prevzela Angelca Matkovič, ki je bila predsednica dva mandata, marca 2013 je vajeti prevzela Marija Šuštaršič tudi za dva mandata, dve leti je vodila društvo Sabina Vrtar,« se je aktualna predsednica spomnila prehojene poti društva.

Poklonili so se jim na občini Dolenjske Toplice. FOTO: P. P.

Dela jim zlepa ne zmanjka, aktivne so na številnih področjih, predvsem pa znajo dobro kuhati in peči, velik je njihov doprinos k ohranjanju naše kulturne dediščine. V društvu sta še dve sekciji: Ljudske pevke Rožce in Folkorna skupina Izvir. Članice in člani so še posebno ponosni, da so leta 2009 pod vodstvom predane predsednice Angelce Matkovič prejeli najvišje priznanje občine Dolenjske Toplice – grb občine, česar se z veseljem spominjajo. Župan se jim je v govoru zahvalil in jim podelil zlato županovo plaketo. Druženje se je končalo z dobro hrano in pijačo, za slednjo je poskrbelo domače vinogradniško društvo, vsi pa so prejeli tudi spominski koledar.