Polni barv, kontrastov in tekstur

Nekaj čudovitega je v dneh, ki spremljajo prehajanje iz enega letnega časa v drugega. Ljubitelji zime hitijo na še zadnje užitke na snegu, drugi pa v naravi že iščejo prve znanilce pomladi. Rože so zagotovo tiste, ki osvetlijo dneve, polepšajo domove in naznanjajo prihod toplejših dni. V mesecu marcu pa so cvetlice sploh v ospredju, saj pomenijo tudi gesto pozornosti, izražajo ljubezen in spoštovanje. »Šopek nam da novo energijo, moč in zagon. Barve, oblike in vonj cvetja dokazano odlično vplivajo na naše mentalno zdravje. Šopek nam da prav tisto, kar potrebujemo; če potrebujemo umiritev, nas pomiri, če iščemo inspiracijo, jo najdemo v šopku, in ko smo žalostni ali utrujeni, najdemo v cvetju tisto, kar nas bo dvignilo, motiviralo in potolažilo. Šopek v naše stanovanje prinese naravo, svežino in ga obarva,« nam je na vprašanje, zakaj je tako lepo v dar dobiti šopek, odgovorila Metka Sporiš iz Sanjskega šopka.

Metka Sporiš ima te dni polno dela, a energijo ji vliva tudi cvetje.

Letošnjo pomlad Metka daje prednost barvam. »Med trendi ni začrtano, katera vrsta cvetja je trenutno najbolj popularna. Poudarek je na barvah. Prave barvne kombinacije, ki na prvi pogled mogoče ne gredo skupaj, ampak se z izborom pravih odtenkov popolnoma povežejo, in kljub temu da bodo šopki pisani, bodo imeli ravnotežje in skladnost barv, kot to sama poskrbi tudi narava,« pravi Metka in dodaja, da imajo Slovenke spomladi še vedno najraje ranunkule in tulipane.

Ob materinskem dnevu podarite mešan šopek raznobarvnega cvetja.

V šopkih je torej polno barv, kontrastov in poigravanja različnih tekstur. »Evkaliptus se počasi umika in ga zamenjuje drugo zelenje. Vsekakor pa so spomladi vedno zaželeni šopki svežih barv, saj vsi hrepenimo po pomladi, soncu, toplejših temperaturah in daljšem dnevu, kar se odraža tudi pri izbiri cvetja.«

Vrnitev suhega cvetja

Suho cvetje doživlja velik preporod, tudi zaradi vse večje ozaveščenosti o trajnostnem obdarovanju.

Poleg barv in trenutno najbolj zaželenih pomladnih cvetlic je suho cvetje, sploh med mlajšo populacijo, zelo priljubljeno. »Ustvarjanje s suhim cvetjem se seveda nekoliko razlikuje od ustvarjanja s svežim. Že pri izbiri kombinacij vrst cvetja kot tudi v tehniki izdelovanja,« pojasni sogovornica in vsakemu od nas priporoča, da damo suhemu cvetju priložnost. Po njenem mnenju je to namreč lepota, ki traja in traja, dostopno je v vseh letnih časih, ne potrebuje zalivanja in druge posebne nege, kot darilo je večno ter ostane večna dekoracija, z njim pa tudi sledimo bolj trajnostnemu pristopu obdarovanja in dekoriranja.

Darilo sebi

Ni začrtano, katera vrsta cvetja je trenutno najbolj popularna. Poudarek je na barvah.

Če se ob posebnih priložnostih moški še spomnijo na cvetje, pa jih za vse tiste dneve vmes nikakor ni treba čakati. Že dolgo si ženske same kupujejo cvetje, se nagradijo in polepšajo dom. »Šopek dvigne razpoloženje in nas pozdravi ob jutranji kavi. Če bi moški vedeli, kaj v nas, ženskah, prebudi cvetje, bi se za zagotovo večkrat odločili nakup šopka,« pravi Sporiševa in predlaga, da ob materinskem dnevu podarimo mešan šopek raznobarvnega cvetja. »S takim izborom podarimo vse, kar se s šopkom podariti da; moč, energijo, potrditev, da je edinstvena, močna, vztrajna in nepremagljiva, da jo cenite in jo imate radi.«