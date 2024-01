Igralec Aleš Valič: Samo če ljubimo in smo tudi ljubljeni, se počutimo zares žive

Dolgoletni član ansambla ljubljanske Drame, znan tudi kot interpret umetniških besedil v radijskih in televizijskih oddajah, predvsem pa izjemen v številnih vlogah ... Aleš Valič je zagotovo eden najbolj prepoznavnih in uspešnih slovenskih igralcev. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med katerimi so najpomembnejše nagrada Prešernovega sklada, tri Borštnikove nagrade in Severjeva nagrada. Njegova filmska bera je prav tako bogata kot gledališka, saj se je v času, preden se je posvetil pedagoškemu delu, redno pojavljal v filmih in navduševal s svojimi kreacijami. Med drugim je...