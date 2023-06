Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je minulo nedeljo v Cankarjevem domu v Ljubljani na slavnostni prireditvi Zotkini talenti počastila dosežke nadarjenih mladih, ki so na različnih državnih tekmovanjih iz znanj in na srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS v šolskem letu 2022/23 prikazali največ znanja in dosegli najboljše rezultate. Zbralo se je več kot 1300 osnovnošolcev, dijakov, študentov, mentorjev ter drugih gostov, nagovorila jih je častna pokroviteljica in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»Res lep pogled na svetlo prihodnost!« je dejala predsednica, ko se je v slavnostnem govoru ozrla po Gallusovi dvorani, polni nadarjenih mladih, ki jih odlikujejo znanje, spodobnost, ustvarjalnost in inovativnost. Pirc Musarjeva je vsem čestitala za uspehe in poudarila, da je pravi smisel tekmovanj v osebnostni rasti. »Večjo vrednost od osvojene nagrade imajo možnosti, da izmerimo svoje znanje, dobimo motivacijo in zagon, da postanemo še boljši, osvojimo več znanja, spoznamo nove, podobno misleče ljudi raziskovalnega duha ter sklepamo in gojimo prijateljstva,« je povedala mladim in dodala: »Izredno pomembno je, da najprej sebi, nato pa drugim dokažemo, da se znamo potruditi za to, kar nam je všeč, in da tudi takrat, ko so izzivi nekoliko težji in na videz nepremagljivi, v sebi poiščemo moč, da jih premagamo.«

Pri tem je izpostavila pomen spoštovanja sotekmovalcev, hvaležnosti tistim, ki nas učijo, poštenosti in spoštovanja pravil. »To, kar dosežemo s svojim trudom – pa naj bo to znanje ali pošten odnos do sočloveka –, nas oblikuje in bo za vedno naše. Prepričana sem: to je najdragocenejša nagrada, ki jo lahko osvojimo v življenju,« je sklenila.

Dvojni in trojni nagrajenci

Na tekmovanjih v organizaciji ZOTKS je v letošnjem šolskem letu sodelovalo skupno več kot 47.600 otrok in mladih. Za udeležbo na šolskih, regijskih ali državnih tekmovanjih jih je 15.374 prejelo bronasta priznanja, 1512 srebrna in 848 zlata. Najuspešnejših Zotkinih talentov, ki so na državnih tekmovanjih in na srečanjih mladih raziskovalcev dosegli prvo, drugo ali tretje mesto, je bilo 219. Na odru Gallusove dvorane se jih je zbralo 160, saj so bili nekateri med njimi tudi dvojni in celo trojni nagrajenci! Med najboljšimi je bilo v letošnjem šolskem letu 52 dvojnih Zotkinih talentov, ki so prejeli zlato priznanje na dveh različnih področjih, in devet trojnih nagrajencev, ki so prejeli zlata priznanja na kar treh področjih.

Prireditev sta vodila Urban Kuntarič in Žan Brelih Hatunić, za spremljevalni program pa so poskrbeli nadarjeni mladi, ki jih je zveza izbrala na za to organiziranem natečaju. V okviru dogodka so se na aleji fakultet in organizacij predstavile tudi tehniške, naravoslovne in druge fakultete ter še nekaj podjetij in uspešnih projektov, ki so doma in po svetu predstavljali ZOTKS.