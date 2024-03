Podvodni pogled v poškodovani reaktor

Japonsko prefekturo Fukušima je pred nedavnim spet stresel potres, a na srečo ni bil tako močan kot tisti, ki je 11. marca pred 13 leti povzročil cunami in poškodoval jedrsko elektrarno Fukušima Daiči. Družba Tepco, ki upravlja elektrarno, je zato iz previdnosti začasno ustavila postopno izlivanje razredčene radioaktivne odpadne vode iz poškodovanih reaktorjev jedrske elektrarne v ocean, čeprav niso zaznali nobenih abnormalnosti.

Fotografije reaktorja

Iz poškodovane jedrske elektrarne v Fukušimi so lani začeli izlivati odpadno vodo. FOTO: Eugene Hoshiko/Reuters

Tepco je po nedavnem potresu objavil posnetke, ki jih je posnel miniaturni podvodni dron, ki so ga poslali v notranjost poškodovanega reaktorja, na katerih se vidi razmetano opremo in zverižene materiale različnih oblik. Gre za prve fotografije stanja nosilne konstrukcije pod staljenim jedrom reaktorja št. 1, ki ga je potres leta 2011 najbolj prizadel. Japonski jedrski znanstveniki so si že dlje prizadevali priti do tega območja, da bi lahko pregledali sredico reaktorja in staljeno jedrsko gorivo, ki je steklo tja, ko so odpovedali hladilni sistemi nuklearke. A čeprav gre za korak naprej pri analizi škode, je veliko vprašanj še vedno odprtih. V treh poškodovanih reaktorjih je še vedno okoli 880 ton visokoradioaktivnega staljenega jedrskega goriva. Tepco si prizadeva izvedeti več o njegovi lokaciji in stanju, da bi lahko pripravil čistilno akcijo. Predstavniki elektrodružbe so povedali, da s posnetkov ni razvidno, kje so grude staljenega goriva in staljene opreme, saj bi zato morali izvesti natančne meritve radioaktivnega sevanja, dron pa ni bil opremljen z dozimetri, saj so ga morali narediti čim lažjega in čim bolj okretnega. Dronove kamere poleg tega niso mogle prikazati dna jedra reaktorja zaradi teme v zadrževalnem bazenu.

Preoptimistične napovedi?

Podatki, ki so jih pridobili, bodo ključnega pomena pri nadaljnjih preiskavah staljenega materiala ter razvoju tehnologije in robotov, s katerimi bodo odstranili radioaktivne materiale. Še vedno pa vedo le malo o notranjosti poškodovanih reaktorjev, zaradi česar se pojavljajo dvomi, da so ocene vlade in družbe Tepco, češ da bo čiščenje trajalo od 30 do 40 let, pretirano optimistične. Tepco je avgusta lani po dogovoru z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) začel v Tihi ocean izlivati razredčeno odpadno vodo, ki se je je nabralo za 540 olimpijskih bazenov, kar je sprožilo nasprotovanje sosednjih držav, predvsem Kitajske.