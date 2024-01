Pod Gašperjevim kostanjem na svete tri kralje

Taka je navada,« pove Jože Prah, eden od dveh predsednikov Društva lastnikov gozdov Sopota-Laško. Deset let že delujejo, na vsake svete tri kralje, torej 6. januarja, pa se snidejo pri največjem drevesu v Sloveniji, pri Gašperjevem kostanju v kraju Močilno v občini Radeče. Srečanje je namenjeno druženju in izobraževanju. Ob novem letu nazdravijo in zaželijo predvsem mir in zdravje. »Društvo je praznovalo 10 let delovanja. Ko se srečamo, naredimo tudi kaj koristnega. Dobimo se po novem letu, saj je decembra kar gneča. Vsako prvo srečanje v novem letu ima tudi izobraževalno noto,« nadaljuje Pra...