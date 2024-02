Počitniško branje

Elodie Harper: Hiša z zlatimi durmi FOTO: Hiša knjig

Elodie Harper: Hiša z zlatimi durmi

Hiša knjig

V drugi knjigi iz trilogije Volčji spremljamo Amaro, ki ji je uspelo ubežati suženjstvu v najzloglasnejšem bordelu v Pompejih. A njeno preživetje je odvisno od naklonjenosti moškega, ki ga, kot spoznava, ne pozna tako dobro, kot je mislila. Življenje kurtizane v Pompejih je glamurozno, a hkrati prepolno pasti. Da bi bila resnično svobodna, bo morala postati enako neusmiljena kot on. Njeno preživetje v Pompejih je odvisno od Venere, boginje ljubezni. A zdi se, da je ravno iskanje ljubezni najnevarnejša dogodivščina doslej.

Leïla Slimani: Glejte, kako plešemo FOTO: Mladinska knjiga

Leïla Slimani: Glejte, kako plešemo

Mladinska knjiga

Drugi del kompleksne zgodbe se dogaja po pridobljeni maroški neodvisnosti leta 1968. Deželo obenem zaznamujeta hedonizem in represija, in podobna dihotomija vlada v družini Mathilde in Amina. Čeprav se je Aminovo trdo delo obrestovalo in posli cvetijo, sta njuna otroka, tako kot njuna domovina, razklana med tradicijo in modernostjo, svobodo in konformizmom. Ajša in Selim sta pripadnika buržoazije in hkrati otroka revolucije, kot potomca rasno mešanega zakona pa se srečujeta z rasizmom.

Sandra J. Paul: Moja resnica FOTO: Hiša knjig

Sandra J. Paul: Moja resnica

Hiša knjig

Dva prijatelja. Nevesta, ki umre. Dve zgodbi. Ena resnica. En nezanesljiv pripovedovalec. Komu verjamete, Nathanu ali Eliasu? Knjiga, pri kateri se bralec odloči, katero različico bo prebral in kateri bo verjel, vendar se prava resnica skriva v sredini. Ko jo namreč preberete, jo lahko obrnete in začnete zgodbo brati z drugega vidika. Lika nista črno-bela in ne veš, komu verjeti, a z njima sočustvuješ, skrbi te zanju, tako kot za Natalie, nevesto, ki jo dodobra spoznaš. A komu gre verjeti?

Annie Ernaux: Dogodek in druga besedila FOTO: Mladinska knjiga

Annie Ernaux: Dogodek in druga besedila

Mladinska knjiga

Nobelova nagrajenka se je rodila v delavski družini v malem normandijskem mestu. Pri 22 letih si je obljubila: »Pisala bom, da bom maščevala svojo raso,« se pravi raso ljudi preprostega porekla, ki ji je pripadala. Temu je kmalu dodala še drugi cilj: maščevati svoj spol s popisovanjem izkušnje ženske iz določenega okolja in določenega časa, s pisanjem o njeni pravici do enakosti, tudi v užitku. Giblje se med družbenim in skrajno intimnim polom. Štiri kratka besedila v tej knjigi so globoko osebna izkušnja.

Kanae Minato: Izpovedi FOTO: Hiša knjig

Kanae Minato: Izpovedi

Hiša knjig

Potem ko zaradi tragičnega razkritja prekliče zaroko, Yuko Moriguchi živi le še za svojega edinega otroka, štiriletno Manami. Po nesreči v šoli, kjer uči, Yuko obupa in da odpoved, še prej pa da učencem zadnjo lekcijo. Pove jim zgodbo, ki obrne na glavo vse, kar so mislili, da vedo o dveh sošolcih, in sproži fanatično kovanje maščevanja. Pripoved z izmenjujočimi se glasovi in s preobratom, ki ga nikoli ne bi pričakovali, raziskuje meje kazni, obupa in tragične ljubezni ter kulminira v srhljivem soočenju med učiteljico in učencem.

Svetlana Makarovič: Ognji in sence FOTO: Mladinska knjiga

Svetlana Makarovič: Ognji in sence

Mladinska knjiga

Ne sme manjkati poezija: Svetlanini haikuji – močni in ostri kot britev, pa vendar tudi čudežno krhki in lepi – so idealna izbira. Vsestranska slovenska umetnica je izdala pesniško zbirko, ki bralca prevzame z globino in izjemno čustveno močjo. S haikuji nas je pripravila do tega, da se ustavimo, da razmislimo, kje smo in kako naprej. V prvem delu zbirke ima glavno vlogo ogenj, metafora za neizprosnost, individualnost in preboj. V drugem delu se ogenj umakne senci, ki v sebi nosi obžalovanja, odhode in minljivost.