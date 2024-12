Pobeg za praznike

Foto: Hiša knjig

Clémence Michallon: Tiha najemnica

Hiša knjig

Aidan Thomas je marljiv družinski človek, precej priljubljen v domačem mestecu na severu države New York. A ima temno skrivnost, ki jo skriva pred vsemi v mestu in tudi svojimi najbližjimi. Je ugrabitelj in serijski morilec. Umoril je osem žensk in smrt namenil tudi deveti: Rachel, ki je zaprta v lopi na dvorišču in se boji za življenje. Toda Rachel je neuničljiva borka in kmalu spozna, da je njegova trinajstletna hči Cecilia morda rešilna bilka.

Foto: Založba Goga

Tina Perić: Ćrtice

Goga

Miji in njeni družini se je zgodil izbris. O tem ne govori ne družina ne družba. Njena zgodba ponudi vpogled v drugo plat slovenske osamosvojitve in razpada Jugoslavije, v kateri s humorjem prevprašuje ustaljene predstave družbene stvarnosti. Prvikrat imamo možnost zgodbo pogledati iz perspektive otroka, ki sprva ne razume, sčasoma pa vse bolj, pojma državljanstva, mej in zakaj je pomembno, da imaš dovolj črtic na zadnji črki svojega priimka.

Foto: Hiša knjig

Rebecca Yarros: Četrto krilo

Hiša knjig

Dvajsetletna Violet Sorrengail naj bi vstopila v kvadrant pisarjev in živela mirno življenje. Toda poveljujoča generalinja – njena trdosrčna mama – ukaže, naj se pridruži kandidatom, ki si želijo postati elitni navarski jahači zmajev. Ker je zmajev, ki so se pripravljeni povezati, manj kot kadetov, bi večina ubila Violet. Med njimi je Xaden Riorson, najmočnejši in najbolj neusmiljen vodja krila v kvadrantu jahačev.

Foto: Mladinska knjiga

Douglas Stewart: Mladi Mungo

Mladinska knjiga

Življenje v glasgowski delavski soseski v 90. letih je vsakodnevni boj. V neperspektivnem proletarskem okolju, kjer vladajo ulične tolpe, alkoholizem in družinske zlorabe, lahko preživijo samo tisti, ki imajo dovolj trdo kožo. Za 15-letnega Munga Hamiltona je boj že vnaprej izgubljen; celo njegova družina ga poskuša spremeniti, utrditi, iz njega narediti moža. Potem pa nekega dne odkrije fanta, ob katerem se mu ni več treba pretvarjati.

Foto: Hiša knjig

Meghan Quinn: Prelomno srečanje

Hiša knjig

Sprehajala se je po bogati soseski na Beverly Hillsu in iskala bogataša, ki bi se bil pripravljen poročiti z njo. Privihral je okoli ovinka kot kakšen veličasten velikan, momljal o tem, da mu je posel splaval po vodi, in se poskušal izmotati iz nastale godlje. Hotel je, da postanem njegova Vivian Ward, saj veste, tista iz Čednega dekleta, le da se ne bi smela tako razposajeno vesti. Kakšna predrznost. Vendar pa ljudje iz obupa delajo bedarije.

Foto: Mladinska knjiga

Jaap Robben: Tančina življenja

Mladinska knjiga

Piše se leto 1963. Pred Friedo je še vse življenje, prihodnost je polna svetlih obetov. Ko nekega dne spozna Otta, prvič okusi ljubezen, kmalu zatem pa tudi strast. A Otto je poročen in v strogem katoliškem okolju morata svojo zvezo skrivati – dokler se ne zgodi nesreča, ki ju bo za vselej zaznamovala in sesula Friedin svet. Toda desetletja pozneje dolgo zamolčana bridkost pronica na plan in Frieda se naposled opogumi poiskati, kar je izgubila.