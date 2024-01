Zmagovalec MasterChefa se je po novo znanje odpravil v Pariz

Bruno Šulman je mlad in nadarjen kuhar, ki vztrajno in uspešno stopa po svoji kulinarični poti in dosega cilje, o katerih je pred leti le sanjaril. Je tisti 23-letnik, ki je leta 2021 v priljubljeni kuharski oddaji MasterChef Slovenija zmagal in postal eden najmlajših zmagovalcev te oddaje.

Po osvojeni nagradi v višini 50 tisočakov se je mladi kuharski mojster odpravil na izobraževanje v ZDA, v San Franciscu je delal v prestižni restavraciji, po vrnitvi domov pa je zasnoval in napisal lastno kuharsko knjigo, ki jo je izdal konec lanskega leta.

Konec lanskega leta je izdal kuharico, s katero je želel pokazati, da se vsak lahko nauči kuhati in z vajo napreduje. Foto: Žiga Intihar

Od zmage se nekdanji atlet in diplomirani psiholog trudi doseči svoje cilje v kuharskem svetu, zato ves čas išče nove izzive. Ni nas torej presenetilo, ko se je nedavno znova odpravil v tujino po znanje, tokrat se je za šest mesecev preselil v najbolj romantično mesto na svetu – Pariz.

Bruno se izobražuje na prestižni kuharski šoli Le Cordon Bleu, ki sta jo obiskovala tudi kuharska mojstra Bine Volčič in Karim Merdjadi, za šolanje na znameniti šoli pa se je pred štirimi leti odločil tudi Anže Kuplenik, prav tako zmagovalec MasterChefa.

»Na šoli so nam vse razkazali, dobili smo uniforme in komplet nožev. Zvečer nas je čakala spoznavna zabava, kjer smo jedli galette (rustikalna francoska pita, op. a.).

Šola je res lepa, moderna in priznati moram, da se resnično veselim te izkušnje,« je vtise po selitvi v Pariz strnil mladi kuhar, ki obiskuje napredni tečaj, zato je kmalu začel obiskovati tudi predavanja, na katerih se bodo zelo kmalu lotili zelo zahtevnih jedi. »Vesel sem, da sem tukaj, veselim se vsega, kar mi prinaša ta izkušnja,« še doda Bruno.