Playstation praznuje 30 let

Sonyjeva igričarska konzola praznuje 30 let. Tretjega decembra 1994 je prvi playstation prišel na police japonskih trgovin, septembra naslednje leto pa še na ameriški in evropski trg. Od tedaj je Sony izdal pet generacij namiznih konzol (v različnih izvedenkah) in dve prenosni: skupaj je prodal kar 627 milijonov enot; pred njim je le Nintendo z vsemi svojimi hišnimi in ročnimi konzolami od leta 1977 naprej. Playstation network, kakor se imenuje Sonyjeva spletna storitev za uporabnike njihovih konzol, ima trenutno 116 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, od katerih jih dobrih 47 milijonov plačuje naročnino playstation plus za dodatne storitve in igre.

Še precej oglati Metal Gear Solid iz leta 1998 FOTO: Sony/Konami

Sony je pred razvojem lastne konzole resno delal na tajnem skupnem projektu z Nintendom za razvoj videokonzole, ki bi imela cd-enoto. Toda Nintendo je prekinil partnerstvo, kar je tako razjezilo tedanjega Sonyjevega predsednika Noria Oga, da je zadolžil šefa oddelka Sony Computer Entertainment (SCE) Kena Kutaragija, naj razvije samostojno igričarsko konzolo, pa čeprav so videoigre tedaj veljale za zelo nišno zadevo. Ostalo je zgodovina: playstation (krajše PS) je postal megauspešnica, SCE pa se je pozneje preoblikoval v Sony Interactive Entertainment, ki nadzoruje razvoj playstationov in iger zanje.

Pet generacij

Prvi playstation je postal prva konzola katere koli vrste, ki so jo (v manj kot desetletju) prodali v več kot 100 milijonih kosov. Njegov naslednik playstation 2, izdan leta 2000, je s 160 milijoni primerkov postal najbolje prodajana domača konzola vseh časov. Leta 2006 je izšel playstation 3, ki so ga prodali nekaj manj, a še vseeno ogromno (dobrih 87 milijonov enot), medtem ko je Sonyjeva naslednja konzola playstation 4, izdana leta 2013, postala najhitreje prodajana konzola v zgodovini, saj so v prvem dnevu prodali več kot milijon kosov. Aktualna konzola v seriji playstation 5, ki je na police prišla leta 2020, je bila v prvih 249 dneh prodana v 10 milijonih enot, s čimer je izrinila svojo predhodnico kot najhitreje prodajani playstation v takšnem času, in to kljub težavam z dobavo.

Vsaka generacija je prinesla dodelano strojno opremo.

Prvi playstation je bil opremljen z igralnim ploščkom, ki pa še ni imel igralnih paličic, ampak le gumbke. A že leta 1997 je Sony na trg poslal novi kontroler z analognima paličicama, s katerima je igranje iger postalo še boljše. Iz tega ploščka se je razvila serija kontrolerjev dual shock, ki so iz generacije v generacijo napredovali in dobivali nove funkcije, dokler jih z najnovejšim PS5 ni nasledil najbolj izpopolnjeni igralni plošček dual sense, ki se poleg drugega zna tudi tresti v skladu z dogajanjem v igrah.

Odlične igre

Sapo jemajoča grafika v Horizon Forbidden Dawn za aktualni PS5 FOTO: Staš Ivanc

Seveda pa še tako dobra konzola ne bi bila nič brez odličnih iger. In tudi tukaj je Sony z lastnimi studii in partnerji razvil morje naslovov, ki že tri desetletja navdušujejo staro in mlado, kot so Gran Turismo, Tekken, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Resident Evil, Rayman, Uncharted, Horizon, The Last of Us in God of War.