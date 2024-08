Nika Zorjan razkriva, kako se počuti poleti (FOTO)

Enaintridesetletna prekmurska pevka Nika Zorjan je ženska z zvrhano mero energije. Kljub številnim nastopom, ki jih je imela v zadnjih mesecih, ji tudi za obiske koncertov drugih izvajalcev ne zmanjka časa. Nedavno se je odpravila na budimpeški festival Sziget, ki slovi kot eden največjih v Evropi. To je bil pravzaprav njen prvi veliki festival, ki ga je obiskala, in se ji bo za vselej vtisnil v spomin.

Nika Zorjan uživa v vročih dneh letošnjega poletja. FOTO: Jaka Bizjak

»Tam sem bila prvič v življenju, hkrati pa je bil to tudi moj prvi večji festival in me je navdušil z energijo. Na več odrih se ves čas nekaj dogaja, ljudje se zabavajo in plešejo v dobri družbi ter poslušajo odlično glasbo,« je vtise strnila simpatična Prekmurka, ki jo je v dneh, ko je uživala v Budimpešti, najbolj navdušila Bebe Rexha, 34-letna ameriška glasbenica albanskih korenin, ki je zaslovela leta 2015, ko je izdala debitantski EP z naslovom I Don't Wanna Grow Up. »Je karizmatična in samozavestna ženska z neverjetno energijo. Njen koncert se je začel ob petih popoldan, kar je zelo zanimivo. Zvečer je nastopil še nizozemski didžej Martin Garrix. Že prvi obisk festivala me je tako navdušil, da sem se odločila, da zagotovo ne bo zadnji. Bom pa prihodnjič nedvomno tam preživela še kakšen dan več,« pravi Nika in prizna, da so lahko dnevi, preživeti pod velikimi odri, precej naporni.

V družbi prijateljev je vse lepše. FOTO: Jaka Bizjak

»Tako je, če se človek zabava do štirih zjutraj. Počutila sem se kot srednješolka, ko sem redno zahajala na zabave. Ta občutek je izjemen in mislim, da bi ga morali negovati tudi v poznejših letih, si napolniti dušo in se počutiti mladi. Jaz se trudim po najboljših močeh,« se namuzne Nika in doda: »Priznati moram, da mi je obisk Szigeta zelo prijal, saj sem se še pred letošnjim poletjem odločila, da ga bom dobro izkoristila. Kljub nastopom in obveznostim si znam vzeti čas zase, za obiske koncertov, oddih, morje. Tam sem najraje in še bom šla. Najprej s prijatelji, potem pa še enkrat na Rab, ki sem ga nedavno obiskala. Sama.«

Utrujena, a srečna FOTO: Jaka Bizjak

Pevka za konec doda, da je pred njo še en koncert, ki se ga zelo veseli. »V Münchnu si bom še ta mesec ogledala nastop izjemne pevke Adele,« se veseli.