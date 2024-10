Pametna ura huawei watch GT 5 pro: Je odlično lahko še boljše?

Kitajski Huawei je pred dobrim desetletjem stopil na trg nosljivih naprav. V tem času se je z več kot 150 milijoni prodanih pametnih ur in športnih zapestnic prebil na prvo mesto med proizvajalci tovrstnih naprav, kjer po podatkih analitske družbe IDC trenutno obvladuje že nekaj več kot 20 odstotkov globalnega trga. Pred nedavnim je v Barceloni za evropski trg predstavil novo serijo ur watch GT 5, ki nadaljujejo in nadgrajujejo njegovo tradicijo privlačnih in kakovostnih izdelkov.

Premijski dizajn

Pogled od strani FOTO: Staš Ivanc

Pri Huaweiju so se že na začetku odločili za bolj elegantno, recimo temu klasično oblikovanje pametnih ur. V primerjavi s konkurenco, ki prisega na bolj športne oblike, je vedno ponujal ure, ki niso ponujale le vseh športnih in telesnih funkcij, ki jih pričakujemo od njih, ampak je vedno stavil na eleganco. To velja tudi za nove ure iz serije watch GT 5, ki so videti resnično dobro. Tokrat smo na test prejeli malce bolj športni model watch GT 5 pro iz titanove zlitine, ki je kljub gumijastemu paščku videti dovolj nobel, da jo lahko nosimo tudi k srajci in suknjiču. Na voljo imamo nove klasične in športne številčnice, s katerimi v nekaj sekundah prilagodimo videz ure priložnosti.

Močno in lahko ohišje iz titana.

Telesne funkcije

Novi senzorji FOTO: Staš Ivanc

Oznaka pro nam pove, da gre za boljši in malce dražji model, naphan z najsodobnejšimi senzorji (pri Huaweiju jim pravijo trusense), ki štejejo korake in s pomočjo satelitske navigacije in višinomera spremljajo naše gibanje, merijo srčni utrip, nasičenost krvi s kisikom in temperaturo kože, spremljajo raven stresa in spanje, pri čemer zna ura narediti tudi elektrokardiogram (EKG), opozoriti na morebitno atrijsko fibrilacijo, zaznati togosti arterij ter spremljati dihanje v spanju in nas opozoriti na nevarnost spalne apneje.

Športni programi

Treniramo lahko tudi z znano nemško fitnes vplivnico Pamelo Reif. FOTO: Staš Ivanc

Veliko pozornosti so (spet) namenili tekačem, kjer ura ne meri le korakov in srčnega utripa, ampak tudi kadenco korakov, vertikalno nihanje in držo telesa med tekom, na uro pa lahko naložimo tudi natančne (končno barvne!) zemljevide z izohipsami ter predpripravljene tekaške trase, pri čemer je ura kompatibilna s priljubljenima aplikacijama strava in komoot. Poskrbljeno je tudi za kolesarje in golfiste, kjer lahko izbiramo med 15.000 golf igrišči z vsega sveta, da o vodeni vadbi, fitnesu, meditaciji niti ne govorimo. Tukaj je treba omeniti, da je večina tovrstnih vadb in programov treninga na voljo v naročniškem paketu huawei health+, ki je prve tri mesece brezplačen, nato pa je treba odšteti po 7,99 evra na mesec.

399 evrčkov je treba odšteti za huawei watch GT 5 pro v črni barvi.

Izjemna baterija

Huaweijeve ure so že od vsega začetka zdržale dlje od konkurence. Dolgoživost baterije gre tudi na račun zaprtega operacijskega sistema, ki ne dopušča nalaganja aplikacij drugih proizvajalcev, ampak konec koncev ima watch GT 5 pro prav vse, kar od takšne ure pričakujemo. Glavna pa je baterija, ki z enim polnjenjem zdrži tudi do dva tedna (do sedem dni pri manjšem damskem modelu). Seveda se ta čas skrajša, če pogosto uporabljamo športne programe in navigacijo, a vseeno zdrži neprimerno dlje od drugih podobnih ur.

Odlična baterija, ki drži do dva tedna.

Omeniti je treba tudi vodoodpornost do 40 metrov globine in odgovarjanje na telefonske klice, po novem pa lahko na Huaweijevih urah odgovarjamo tudi na besedila sporočila. Ko prejmemo esemes ali sporočilo iz kake druge klepetalne aplikacije, ki jo ura podpira, lahko odgovorimo z lastnimi besedami s pomočjo zaslonske tipkovnice, in ne le z vnaprej pripravljenimi odgovori ali smeški. Ura oziroma aplikacija huawei zdravje gladko deluje tako z androidnimi telefoni kakor z Applovimi iphoni, kar je vedno plus, žal pa ne omogoča plačevanja z uro na POS-terminalih.