Okužbe na pohodu: v bolnišnicah opozarjajo na prenatrpane oddelke in pomanjkanje postelj

Vse od začetka novega leta pristojni v bolnišnicah opozarjajo na prenatrpane oddelke in pomanjkanje postelj za vse, ki so jih doletele hujše oblike respiratornih okužb. Na ljubljanski infekcijski kliniki je približno tretjina obolelih za covidom, po praznikih pa sprejemajo tudi vse več bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo zaradi gripe, po pomoč prihajajo še oboleli z respiratornim sincicijskim virusom in pljučnico, pri mnogih pa se je zaradi okužbe poslabšala osnovna bolezen.

Ob gibanju na prostem se ustrezno zavarujemo z oblačili. FOTO: GETTY IMAGES

Prekrijemo usta

Preventiva je v tem obdobju izjemno pomembna, zato velja prisluhniti pristojnim in upoštevati ključne ukrepe, ob prihodu zelo mrzlega vremena so ti še posebno pomembni za posameznike z boleznimi srca in ožilja ter dihalnih poti. Sploh zanje, pa tudi za starše majhnih otrok, nosečnice in starostnike oziroma njihove skrbnike, je nujno redno spremljanje vremenske napovedi in temperaturnih razmer. Posebno pozornost namenimo ustrezni obleki, pri čemer velja načelo oblačenja po plasteh, zunanja naj bo neprepustna, da preprečuje vdor vlage in vpliv vetra. Pomembno je uporabiti naglavno pokrivalo in zavarovati tudi ušesa, roke zaščitimo z rokavicami, usta pa prekrijemo s šalom, da preprečimo neposreden vstop mrzlega zraka. Občutljivi, najmlajši in najstarejši naj se izogibajo gibanju na prostem v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah. Pijemo dovolj tekočine, predvsem toplih čajev, uživamo tudi juhe, izogibamo se alkoholu in prevelikemu vnosu kofeina.

Ste se cepili? Cepljenje proti covidu-19, gripi in pnevmokoknim okužbam je najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni in njenih posledic, svetujejo strokovnjaki. Priporočljivo je predvsem za prebivalce z večjim tveganjem za težek potek bolezni, cepljenje proti gripi pa je priporočljivo tudi za vse druge, ki želijo sebe in bližnje zaščititi pred boleznijo.

Najmanj 15 minut

Ne pozabimo na pomembne higienske navade, pri čemer strokovnjaki poudarjajo temeljito umivanje rok s toplo vodo in milom. Zdrgnemo tudi hrbtno stran rok, prostore med prsti, palca, pod nohti in zapestja, le izjemoma, ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo, poudarjajo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V mrzlih dneh, ki so nas doleteli, praviloma več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je prezračevanje z dovajanjem zunanjega svežega zraka zelo pomembno. Dom prezračujemo najmanj petnajst minut, večkrat na dan.

Mnogim se zaradi okužbe poslabša osnovna bolezen.

Bolni ostanemo doma

Kašljamo in kihamo le v rokav ali v robček ter stran od drugih. Robček po uporabi odvržemo v koš, roke pa si umijemo. S kihanjem ali kašljanjem v dlan veliko hitreje kužne izločke prenašamo na skupne površine in tako širimo okužbo. Za ranljive je priporočljiva uporaba obraznih zaščitnih mask, pri čemer je pomembna ustrezna pogosta menjava. Maske so primerne tudi za tiste, ki kažejo znake okužb dihal.

Uravnotežena prehrana Za dobro počutje in krepitev imunskega sistema v sezoni okužb dihal poskrbimo tudi z zdravim življenjem. V svoj vsakdan vključimo gibanje, če je možno, na zraku, in uravnoteženo prehrano, ki je dovolj bogata z vitamini. Razmislimo tudi o opustitvi kajenja, ker poškoduje obrambo dihal pred okužbami, saj slabi gibljivost drobnih migetalk na površini celic dihal, ki omogočajo odstranjevanje sluzi in delcev, še svetujejo na NIJZ.

Vsekakor je ob okužbi zelo pomembno, da ostanemo doma: tako obvarujemo druge in pomagamo preprečevati simptome. Znaki prehlada, kašelj, povišana telesna temperatura, glavobol, oteženo dihanje, bolečine v mišicah, izguba voha ali okusa ter bolečine v žrelu so znaki za preplah, ob katerih ne gre odmahovati z roko!