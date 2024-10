Oktoberfest – ko je pivo Bavarske vladar

V prestolnici največje nemške zvezne dežele, ki se sama imenuje Svobodna dežela Bavarska (Freistaat Bayern), se je minuli konec tedna začela največja pivska veselica na svetu. Znameniti Oktoberfest ali Wiesn, kot ga imenujejo domačini, letos poteka že 189. leto. Po pričakovanju organizatorjev naj bi v München priromalo kar šest milijonov ljubiteljev žlahtnega hmeljevega napitka in se poklonilo pijači, po kateri je Bavarska še posebno znana. Navsezadnje je prva država, ki je že leta 1516 sprejela znameniti zakon o čistosti piva, ki je v Nemčiji znan pod imenom Reinheitsgebot.

Zakon o tem, katere sestavine lahko vsebuje pivo, je že leta 1487 sprejela münchenska grofija in je sprva veljal le za Monakovo in okolico, a po združitvi Bavarske je tedanji bavarski vojvoda Wilhelm IV. leta 1516 pravilo, da lahko pivo vsebuje samo vodo, hmelj in ječmenov slad, razširil na vso Bavarsko. Kako pomembno je pivo za Bavarce, govori tudi dejstvo, da je tedanja kraljevina Bavarska leta 1871, v času združevanja Nemčije v enotno državo, pogojevala svoj vstop s sprejetjem veljavnosti Reinheitsgebota po vsej Nemčiji. Kar se je potem tudi zgodilo v prvih letih 20. stoletja, ko je bavarski zakon o čistosti piva postal obvezen za vse nemške pivovarne.

Glede na to, da je minilo že več kot 200 let, odkar se v bavarski prestolnici ljudje veselijo in praznujejo užitke, ki jim jih ponuja pivo, je nekaj povsem normalnega, da se na Oktoberfestu držijo tradicionalnih pravil. Tako kot vsa leta doslej – Oktoberfesta v njegovi zgodovini niso organizirali le v 26 letih – je tudi letos minulo soboto točno opoldne župan Münchna Dieter Reiter zabil pipo v prvi sod piva, pri tem na glas zavpil znameniti »O'zapft is!« (Zabita je!) in prvi vrč – na Oktoberfestu se pivo streže v litrskih vrčih – natočil predsedniku bavarske vlade Markusu Söderju. Hkrati je prvi dan Oktoberfesta potekal značilni mimohod narodnih noš.

V skladu s tradicijo Oktoberfest poteka v parku Theresienwiese, kjer so letos za obiskovalce postavili 17 velikih in 21 manjših šotorov, pivo pa tam teče v potokih. Če bodo obiskovalci tudi letos vsaj približno tako žejni kot lani, bodo spili vsaj 7,4 milijona litrov, kolikor so jih zlili vase lani. A ta številka ni najvišja: leta 2014 so ga spili kar 7,7 milijona litrov!

Otvoritvena ceremonija, ko münchenski župan bavarskemu premierju natoči prvi vrč piva in tako slovesno za dva tedna odpre največjo pivnico na svetu, poteka v velikem šotoru Schottenhamel. V nedeljo, 6. oktobra, bo zaključna slovesnost v velikem šotoru znane münchenske pivovarne Hacker-Pschorr.

V velikih šotorih pivo točijo do 22.30, v manjših pa so bolj prijazni do obiskovalcev, tam zadnji vrč natočijo ob enajstih zvečer. Častni izjemi sta prireditvena šotora, ki nosita ime Käfer Wies'n-Schänke in Kufflers Weinzelt, kjer pivo lahko dobite še pol ure po polnoči, šotora pa se uradno zapreta ob enih zjutraj.

Milijarda evrov

Del tradicije je tudi, da lahko točijo le piva, varjena znotraj meja bavarske prestolnice, kar pomeni, da v šotorih na Theresienwiese lahko točijo samo pivo šestih münchenskih pivovarn – Paulaner, Spaten, Löwenbräu, Hofbräu, Hacker-Pschorr in Augustiner. Tudi ponudba hrane je praviloma tipična bavarska, med najbolj prodajanimi so bavarske bele klobase (Weißwurst), potem so tu seveda neizbežna pečena svinjska krača (Schweinshaxe), pa bavarske preste, pečen piščanec in lokalne testenine s sirom (Käsespätzle). Zaradi dviga davka na dodano vrednost so letos cene višje kot lani. Letos je treba ponekod za litrco odšteti več kot 15 evrov! Cene se na različnih lokacijah gibljejo od 13,60 do 15,50 evra. Organizatorji pričakujejo, da bodo obiskovalci v šotorih in na stojnicah pustili več kot milijardo evrov.

Značilnost letošnjega Oktoberfesta so poostreni varnostni ukrepi. Za naključne preglede bodo prvič uporabili 40 ročnih detektorjev kovin, za varnost bo skrbelo več kot 600 policistov in več tisoč varnostnikov ter redarjev. Letošnji dogodek poteka po nedavnih napadih z nožem v Solingenu, zato je tudi večja skrb za varnost. Poleg tega se vsi, ki skrbijo za organizacijo največje svetovne veselice, spominjajo tragičnega 26. septembra 1980, ko je eksplozija 1,39 kilograma TNT v smetnjaku blizu enega od stranišč ubila 13 ljudi in ranila več kot 225 obiskovalcev. Policisti vse do zdaj še niso odkrili, kdo je bombo podstavil, kajti še nihče ni prevzel odgovornosti in preiskava se vrti v krogu.