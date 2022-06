Ogrejte se za 10. Triglav tek

Triglav tek je ena od aktivnosti, s katerimi Zavarovalnica Triglav spodbuja širšo javnost in svoje zaposlene v celotni Skupini Triglav k zdravemu življenjskemu slogu in h gibanju. Pri tem ji vsako leto pomagajo številni vrhunski slovenski športniki – ambasadorji Triglav teka, ki se bodo med poletjem udeleževali tudi tekaških vadb. Med drugimi bodo letos ponovno sodelovali Klemen Bauer, Anamarija Lampič, Peter Prevc, Cene Prevc, Žan Košir, Špela Rogelj in Nika Križnar. Njihovim aktivnostim lahko sledite na spletni strani Triglav teka (https://www.triglavtek.si/sl/).

Triglav tek tudi letos ponuja različno zahtevne proge: polmaraton, tek na 10 km, letos prvič tek na 5 km, štafetni tek trojk na 3,4 km, družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oziroma 700 m.

V športu veliko šteje dobra priprava, zato organizatorji edinega teka, ki odpira vrata v protokolarni park Brdo pri Kranju, tudi letos omogočajo brezplačne tekaške vadbe pod vodstvom izkušenih trenerjev. Za različno zahtevne tekaške izzive vadbe potekajo v devetih slovenskih krajih, pod budnim očesom izkušenih trenerjev bodo vse do Triglav teka potekale v Ajdovščini, Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Slovenj Gradcu in na Brdu pri Kranju, in sicer v naslednjih terminih:

– v Ajdovščini, vsak torek in četrtek ob 19. uri. Vadbe vodi Lucija Krkoč. Zbirno mesto je Športni park Pale;

– na Brdu pri Kranju, vsak četrtek ob 18. uri. Vadbe vodi Klemen Dolenc. Zbirno mesto je pred hotelom Elegans;

– v Celju, vsak torek ob 18. uri. Vadbe vodi Aljaž Igor Topole. Zbirno mesto je Stadion pri 1. gimnaziji Celje;

– v Kopru, vsak torek ob 19. uri. Vadbe vodi Niki Antolović. Zbirno mesto je v parku Bonifika (pri igralih);

– v Ljubljani, vsak četrtek ob 19. uri. Vadbe vodi Blaž Kavčič. Zbirno mesto tekačev je na parkirišču pred Živalskim vrtom Ljubljana;

– v Mariboru, vsako sredo ob 18.30. Vadbe vodi Borut Podgornik. Zbirno mesto je pred Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor, v mestni četrti Studenci;

– v Murski Soboti, vsako sredo ob 19. uri. Vadbe vodi Boris Kaučič. Zbirno mesto tekačev je pri Osnovni šoli 1 (na stadionu);

– v Novem mestu, vsak ponedeljek ob 18. uri. Vadbe vodi Aleš Lindič. Zbirno mesto je na Stadionu Portoval;

– v Slovenj Gradcu, vsak torek ob 19.15. Vadbe vodi Uroš Verhovnik. Zbirno mesto je Športni center Vinka Cajnka.

Zgodnje prijave cenejše

Na vadbe se lahko na spletni strani dogodka https://www.triglavtek.si/sl/ prijavijo vsi, ki se želijo dobro pripraviti na eno od tekaških preizkušenj septembrskega Triglav teka. Izkušeni trenerji jim bodo omogočili, da se bodo na tek lahko podali primerno kondicijsko pripravljeni in tudi opremljeni z nasveti za krepitev zdravega življenjskega sloga. Tako bodo bolj sproščeni in njihov korak varnejši. Ljubitelji teka lahko na spletni strani dogodka preverijo zahtevnost posameznih izzivov, izberejo traso po svoji meri in se prijavijo. Zgodnje in najugodnejše prijave na Triglav tek so mogoče do 19. 8. 2022, po tem datumu bo prijavnina višja. Prijave bodo odprte do vključno 2. 9. 2022 in na dan prireditve do zapolnitve prostih tekaških mest.