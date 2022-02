Letos bo pust, kot vedno, v torek, tokrat 1. marca. Poleg povork v maskah so s slovesom od zime povezani tudi krofi. Pust je sicer 46 dni pred veliko nočjo, ta bo letos v nedeljo, 17. aprila. Besedo je poznal že Primož Trubar, verjetno je nastala iz »mesopust«, Danes je na Slovenskem ta izraz zastarel in se ne uporablja več, v ruskem okolju pa še vedno pomeni 40-dnevni post. Prvi recept s pustom povezanih krofov izhaja iz leta 1486, nastal je na Dunaju, izdelala naj bi jih slaščičarka Cecilija Krapf. V 18. stoletju so začeli po gostilnah na Dunaju krofe deliti brezplačno, 1815. so...