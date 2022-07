Novi paketi, nove cene

Naročniška storitev playstation plus se je združila s storitvijo playstation now. Nova naročnina bo ponujala tri naročniške pakete z različnimi ugodnostmi in knjižnicami, ki ponujajo na stotine najnovejših in klasičnih iger. Naročnino bo mogoče plačevati mesečno, četrtletno ali pa letno, s čimer bodo najbolj strastni gamerji kljub večji vsoti še največ prihranili, saj bodo deležni največje ponudbe iger.

Essential

Naročniške sheme so odslej tri: essential, extra in premium. Playstation plus essential prinaša enake ugodnosti, kot jih imajo naročniki na playstation plus zdaj, in sicer mesečno prenašanje iger (dve igri za PS4 in ena za PS5 na mesec), ekskluzivne popuste pri nakupu drugih iger, shrambo za igre v oblaku, dostop do spletnega večigralskega načina. Za obstoječe naročnike na playstation plus v tej naročniški shemi ni sprememb. Za paket playstation plus essential bo treba odšteti 8,99 evra na mesec, 24,99 evra za tri mesece oziroma 59,99 evra za eno leto.

Extra

Potem je tu playstation plus extra, ki prinaša vse ugodnosti naročnine essential, a dodaja katalog do 4001 najboljše igre za PS4 in PS5, vključno s specialnimi igrami Death Stranding, God of War, Mortal Kombat 11, Returnal, Marvel's Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Nove igre bodo dodajali v katalog vsak mesec, nekatere pa bodo sproti odstranjevali. Paket extra stane 13,99 evra na mesec, 39,99 evra za tri mesece in 99,99 evra za vse leto.

Platformska pretepačina Nickelodeon All-Star Brawl

Premium

Najmočnejši in najdražji pa je paket playstation plus premium, ki prinaša vse ugodnosti naročnin essential in extra, dodaja pa do 340 dodatnih iger, in sicer igre za PS3, ki jih lahko igramo s pretakanjem iz oblaka, katalog priljubljenih klasičnih iger za izvirno konzolo playstation, PS2 in PSP, ki so na voljo za igranje v oblaku in za prenos na konzolo. Naročniki bodo lahko igre pretakali iz oblaka s konzolama PS4 in PS5 ter celo z osebnim računalnikom. V okviru naročnine bodo na voljo tudi časovno omejeni preizkusi, s čimer bodo lahko naročniki določene igre preizkusili pred nakupom. Za premijski paket pa se bo treba posloviti od 16,99 evra na mesec, 49,99 na tri mesece ali pa 119,99 evra za eno leto.

Junijska ponudba

Še pred prehodom na novi naročniški sistem je bilo v spletni trgovini Playstation store v okviru paketa playstation plus mogoče brezplačno nabaviti tretjeosebno akcijsko pustolovščino God of War za PS4, skupinsko pretepačino Naruto to Boruto: Shinobi Striker za PS4 in platformsko bojno igro Nickelodeon All-Star Brawl za PS4 in PS5. Za prvo je v redni prodaji treba odšteti 29,99 evra, za drugo 69,99 evra in za tretjo 49,99 evra.