Ko nam medicina ne more več pomagati, nam ostane upanje, ki pa nas včasih, če je dovolj močno, vendarle popelje do rešitve. Tako nekako bi lahko strnili čudežno zgodbo Prekmurca Mirka Čačinoviča. Nekoč uspešni poslovnež je pred dnevi dopolnil 72 let, a pravi, da ne bi hotel biti mlajši. V Murski Soboti, kjer smo se srečali, nam je zaupal svojo življenjsko preizkušnjo. »Pred približno 15 leti sem resno zbolel na očeh. Imel sem bolezen, ki je zdravniki niso še niti poznali, seveda tudi ni bilo zdravila. Napovedali so, da bom oslepel. Seveda sem se ustrašil in si nisem mogel predstavljati,...