Nova, ki ni pretirano nova

Huawei je lani postregel z resnim vlogerskim telefonom nova 10 pro, ki je prinesel zmogljivo dvojno selfie kamero s samodejnim ostrenjem in možnostjo zumiranja. Zdaj je v naše loge priromala nova 11 pro, ki nadaljuje začeto pot, a ne prinaša ničesar bistveno novega razen večje (osnovne) shrambe in osveženega operacijskega sistema.

Napredni prednji kameri

Selfie kameri ostajata enaki kot pri novi 10 pro: prednja ultraširokokotna selfie kamera ima konkretnih 60 milijonov točk, družbo pa ji dela še (telefoto) portretna kamera z osmimi megapiksli. Obe obvladata samodejno ostrenje, pri čemer portretna kamera ponuja dvakratno optično in do petkratno digitalno povečavo, kar je idealno za vlogerje, ki od selfie kamere zahtevajo nekaj več. Slike si lahko ogledate v galeriji.) Ultraširokokotna selfie kamera zna snemati v ultravisoki razločljivosti 4K in zajame občutno širšo sliko kot običajne selfie kamere.

Nova 11 pro je namenjena predvsem vlogerjem in tiktokerjem.

Hrbtni kameri – širokokotna kamera s 50 MP in ultra širokokotna kamera z 8 MP, obe s samodejnim ostrenjem – tudi nista od muh, čeprav ne ponujata ničesar novega. Poslovil pa se je globinski senzor, ki je bil tam tako in tako bolj za okras: za globinsko fotografijo poskrbi kombinacija obeh kamer. Kakovost fotografij vseh kamer je zelo dobra, video odličen, vlogerji pa bodo zadovoljni z izborom najrazličnejših fotografskih in video prednastavitev.

Brez posebnih sprememb

Huawei nova 11 pro z dvojno prednjo kamero FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Vse drugo je nekako isto, na čelu s srednjerazrednim procesorjem snapdragonom 778G 4G, ki je dovolj zmogljiv, da bo še nekaj časa brez težav poganjal skoraj vse, kar mu vržemo za prebaviti. Oled zaslon ima enake dimenzije kot pri novi 10 pro (razkošnega 6,78 palca), slika pa je odlična. Baterija ima še naprej 4500 mAh, priložen pa je tudi super hitri stovatni napajalnik, ki baterijo do polovice napolni v le petnajstih minutah. Testni telefon je bil opremljen z osmimi gigazlogi delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, kar je več kot dovolj. Googlove storitve so še vedno odsotne, saj je Huawei še vedno deželen ameriških sankcij, a na srečo se da ta problemček enostavno zaobiti z aplikacijama Gbox in Gspace, ki uporabniku omogočita dostop do skoraj vseh aplikacij, ki so v bogati Googlovi trgovini play. Nekoliko pa se je spremenila priporočena maloprodajna cena osnovnega modela z 256 GB shrambe, ki je s 699 evri tri desetake nižja kot ob splovitvi lanskega modela. Aha, nova je tudi hrbtna stran iz umetnega usnja, ki ne drsi in je zelo prijetna na otip.