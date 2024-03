Niti nune niso nedolžne (FOTO)

V zadnjem času so mediji v Sloveniji in tudi po svetu obsežno pisali in govorili o še enem primeru spolne zlorabe v krogih Katoliške cerkve. Seveda gre za razvpiti primer slovenskega patra Marka Rupnika, čigar nič kaj duhovniško vedenje sta na odmevni tiskovni konferenci v Rimu predstavili nekdanji redovnici skupnosti Loyola Gloria Branciani in Mirjam Kovač. Obe sta patra Rupnika javno obtožili, da je nad njima izvajal spolno in psihično nasilje.

Gloria Branciani in Mirjam Kovač na nedavni tiskovni konferenci v Rimu. FOTO: Andreas Solaro/AFP

A primer patra Rupnika je le še en kamenček v veliko širšem mozaiku spolnih zlorab duhovnikov, predvsem tistih iz Katoliške cerkve, ki so v zadnjih letih oziroma desetletjih prihajali na površje. Zanimivo je, da so bili v večini velikih cerkvenih spolnih zlorab oziroma afer v ospredju duhovniki. Da bi bile v te nečednosti in zločine, ki so jih mnoga leta v cerkvenih organizacijah praviloma pometali pod preprogo, vpletene tudi nune, ni bilo slišati. Morda so v kateri od zgodb nastopale kot žrtve, da pa bi bile one vpletene v spolne zlorabe, si velika večina javnosti ni mogla predstavljati.

A v zadnjih letih so začele – najprej seveda v Ameriki – v javnost prihajati, sicer zelo sramežljivo, zgodbe, da tudi med nunami niso same svetnice, ampak tudi posameznice, ki jih spolna sla in navadna tuzemska čustva spremenijo v spolne predatorke. Pred petimi leti je Mary Dispenza, nekdanja nuna in žrtev spolnega nasilja in nadlegovanja tako duhovnika kot svojih nekdanjih »sester«, ustanovila skupino SNAP – Survivors Network of those Abused by Priests (Mreža tistih, ki so preživeli nasilje duhovnikov). Osnovna naloga skupine SNAP je po besedah Dispenzove v izjavi za ameriško tiskovno agencijo Associated Press ozaveščati javnost, da v Katoliški cerkvi spolno ne zlorabljajo samo posamezni moški duhovniki, temveč proti temu niso imune niti nekatere nune. »Toliko slišimo o duhovnikih, ki zlorabljajo zaupanje mladoletnikov in otrok, a tako malo o nunah, ki prav tako posiljujejo, zlorabljajo in tudi mučijo otroke. Čas je, da to uravnotežimo«, je za AP izjavila Mary Dispenza.

Aktivna vloga Združenje SNAP poskuša doseči, da bi več kot 400 nunskih združenj in redov, ki obstajajo v Združenih državah Amerike in so dokaj avtonomni pri svojem delovanju, prevzelo aktivnejšo vlogo pri poskusih razkrivanja spolnih zlorab, ki jih zgrešijo tudi njihove članice. In teh ni tako malo. Svetovalna skupina Bishop Accountability, ki skrbi za seznanjanje javnosti z zlorabami v Katoliški cerkvi, je na svoj seznam uvrstila kar 172 katoliških nun, ki so bile obsojene zaradi spolnega nasilja in zlorab.

Deljenje zgodbe

Ena od žrtev je danes 66-letna Gabrielle Longhi iz Los Angelesa, ki je desetletja iskala možnost, da bi lahko svojo zgodbo delila s sotrpinkami, in ko se je pred petimi na spletu pojavila stran SNAP, se ji je pridružila. Hodila je v znano katoliško osnovno šolo in internat Stone Ridge v Bethesdi pri Washingtonu, kamor so zahajali tudi otroci znane ameriške politične in predsedniške družine Kennedy. V šestem razredu jo je nuna, sestra Margareth Daley, ki je bila tudi njena učiteljica, poklicala v kabinet in jo spolno zlorabila. V nasprotju z veliko večino otrok, ki tovrstna spolno nasilna dejanja zadržijo v sebi, je Longhijeva o tem seznanila druge učitelje, sestro in prijateljice. A nihče ni obvestil niti policije niti njenih staršev.

Težak križ nosi katoliška duhovščina zaradi spolnih zlorab. FOTO: Rosem Morton/Reuters

Njena sestra Carol O'Leary, ki je takrat hodila v srednjo šolo, prav tako v okviru katoliškega izobraževalnega centra Stone Ridge, je medijem zdaj povedala, da se je Gabrielle po tem dogodku zaprla vase, kmalu pa sta morali obe zapustiti internat in šolo. Sestra Daley je nunske vrste zapustila leta 1980 in je umrla leta 2015. Ko je lani država Maryland, kjer leži Bethesda, spremenila kazenski zakonik in umaknila zastaralni rok za spolne delikte, je Longhijeva vložila tožbo in od svoje nekdanje šole in nunskega reda zahtevala odškodnino.

Anne Gleeson iz St. Louisa pa je nasprotno potrebovala skoraj 30 let in vrsto psihiatričnih terapij, da je spoznala, da jo je pri 13 letih seksualno zlorabila nuna, njena učiteljica v šoli Sester sv. Jožefa iz Carondeleta, mestne četrti v St. Paulu v Minnesoti. »Nuna, moja učiteljica, ki je bila 24 let starejša od mene, mi je takrat povsem oprala možgane z zgodbami o ljubezni do boga in da je ta ljubezen nekaj posebnega, edinstvenega, nekaj tako lepega in svetega, da to mora ostati med nama,« je na spletni strani SNAP priznala Gleesonova, ki se je že pred desetletjem pogodila za odškodnino z redom Sv. Jožefa iz Carondeleta.

Zloraba na plaži

Tudi Patricia Cahill iz Ridgewooda v državi New Jersey se je pred več kot desetletjem zunajsodno pogodila za 70.000 ameriških dolarjev odškodnine z redom, ki mu je pripadala nuna, ki jo je spolno zlorabila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Cahillova imela 15 let. Cahillova je izhajala iz irske katoliške družine in zanje je bilo normalno, da hčerka hodi v nunsko katoliško šolo. Kot je razlagala, jo je nekega dne nuna povabila na piknik na plažo ob atlantski obali, jo omamila z mamili in jo spolno zlorabila. To je bil začetek nekajletnega spolnega zlorabljanja, ki je pustil na Cahillovi hude posledice. Ko je zapustila šolo, se je začela vdajati mamilom in alkoholu in le ob pomoči prijateljic ter terapij se ji je uspelo rešiti iz primeža psihičnega bremena, ki ji ga je pustilo spolno zlorabljanje v mladosti.

Cait Finnegan pri petnajstih letih in njena učiteljica, nuna Mary Juanita Barto FOTO: osebni arhiv C. F.

Tudi Cait Finnegan izhaja iz irske družine v newyorški četrti Queens. V poznih šestdesetih letih minulega stoletja je obiskovala tamkajšnjo katoliško šolo Mater Christi. Pri petnajstih letih jo je v roke dobila nunska učiteljica, sestra Mary Juanita Barto, in Finneganovo pogosto posiljevala v razredu, kabinetu, na šolskih izletih, tudi v samostanu na Long Islandu. »Z menoj je bila obsedena. Ta ženska si me je dobesedno lastila,« je Finneganova pripovedovala v pogovoru za New York Post. Ko je leta 1969 maturirala in odšla iz šole, je zmogla toliko moči, da je povedala pristojnim, kaj se ji je dogajalo, a kaj ko je njena zgodba naletela na gluha ušesa.

A žrtve niso bile samo ženske. Steve Theisen iz Hudsona v državi Iowa je opisal, kako ga je v četrtem razredu njegova nunska učiteljica v katoliški šoli najprej pozvala, naj po pouku ostane v razredu, mu potem rekla, naj pride k njej h katedri, in ga sprva naučila, kako se poljubljajo Eskimi. Tako, da podrsajo z nosovoma. Naslednjič ga je učila, kako se poljubljajo Američani, potem pa še Francozi. Tako ga je dve leti vpeljevala v svet spolnosti, a se je je Theisen začel izogibati in je bil o tej izkušnji tri desetletja povsem tiho.