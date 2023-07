Nino Ošlak lažje ustvarja, ko mu je malo hudo

Nino Ošlak se je rodil v Slovenj Gradcu, otroštvo je preživel v Velenju, od konca osnovne šole pa živi in ustvarja v Ljubljani. Že vrsto let deluje na področju avtorske pop glasbe in letos mineva 15 let, odkar je izdal svojo prvo skladbo Mi amor, in 10 let od izida njegovega prvega albuma Simfonija. Pohvali se lahko s številnimi uspešnicami, kot so Rabim te, Nekaj je na tebi, Ko si z mano in Za oba, kot avtor je spisal številne velike uspešnice drugih slovenskih izvajalcev. Ko se dobiva na lep sončen dan, pove, da je poletje njegov daleč najljubši letni čas. »Poleti sem rad v Sloveniji, malo v...