Nepogrešljiva sestavina v zimskih mesecih: vonj po cimetu je vonj po praznikih

Cimet je nepogrešljiva sestavina zimskega vzdušja, predvsem pa decembrskega veselja, ko mnogi omamno dišeče paličice uporabljajo tudi kot prikupno okrasje, da o vonju po slastnih dobrotah, začinjenih ravno s cimetom, ne govorimo. Medenjaki, jabolčni zavitek, božično pecivo, čaj, kompot in kuhano vino so še mnogo okusnejši z dodatkom priljubljene začimbe, pri tem pa pogosto pozabljamo, da je cimet tudi izjemno zdrav, mnogi mu pripisujejo celo čudodelne lastnosti.

V kombinaciji z medom je zelo učinkovit proti aknam. FOTO: Getty Images

Pol žličke na dan

Opevali so ga že Feničani, Egipčani in Kitajci, nadvse so ga cenili tudi Rimljani, omenjen je v številnih starodavnih recepturah. Pridobivamo ga iz dveh vrst cimetovega drevesa, cejlonskega in kitajskega, uporabljamo pa posušeno notranjo plast skorje kot zvite paličice ali kot prah. Kot rečeno, je cimet cenjen tudi zunaj kuhinje, vse bolj je uveljavljen v kozmetiki, že dolgo pa kot zdravilna sestavina, tudi v prehranskih dopolnilih. Vsebuje minerale v sledeh – mangan, vlaknine, železo in kalcij – pa tanine, polifenole in flavone. Po neki študiji naj bi že pol čajne žličke cimeta na dan občutno olajšalo bolečine, ki jih povzroča artritis, poleg tega deluje protimikrobno in krepi imunski sistem, pomaga pri uničevanju nevarnih bakterij ter škodljivih glivic. Pomaga uravnavati raven krvnega sladkorja ter holesterola in trigliceridov v krvi ter celo preprečevati krvne strdke. Ker je močan antioksidant, uspešno zavira delovanje prostih radikalov in tako pomaga zavirati proces staranja, preprečevati bolezni srca in ožilja ter celo nekatere rakave bolezni, seveda pomaga krepiti tudi odpornost in odganjati sezonske tegobe.

S papajo Če je polt pusta in utrujena, je maska iz cimeta in papaje hitra in učinkovita rešitev. Polovico čajne žličke cimeta v prahu zmešamo z malo soka papaje; če uporabimo meso, ga zmiksamo s paličnim mešalnikom. Nanesemo na obraz in po 20 minutah speremo z mlačno vodo.

Z ovsenimi kosmiči Pol žličke cimeta in veliko žlico ovsenih kosmičev zmešamo z mlekom, da nastane gosta zmes. To nanesemo na očiščen obraz in počakamo, da se maska povsem posuši. Kožo začnemo masirati s krožnimi gibi za učinkovit naravni piling.

Z jogurtom in banano Cimet deluje tudi protiglivično in antibakterijsko, v kombinaciji z jogurtom, banano in limonovim sokom pa si pripravimo naravno in hranljivo masko. Gosto zmes nanesemo na obraz in po 15 minutah speremo z mlačno vodo. Koža bo čista in sijoča!

V zimskem obdobju, sploh med prazniki, marsikje omamno diši po cimetu. FOTO: Getty Images

Povrne energijo

Spodbujal naj bi tudi delovanje možganov in preprečuje vnetja, zato ga nekatere študije obravnavajo pri povezavi z nevrološkimi obolenji, kot sta parkinsonova in alzheimerjeva bolezen. Blagodejno deluje na prebavni trakt in pomirja gastritis, odpravlja krče in vetrove ter blaži drisko, izboljšuje pa tudi zdravje zob in odpravlja zadah, zato ga dodajajo nekaterim žvečilnim gumijem in zobnim kremam. Zaradi antibakterijskega učinka pomaga odpravljati akne: maska cimeta v prahu s trikratno količino medu je učinkovita nega za občutljivo kožo, prisegajo izkušeni. V obliki olja in kot topla obloga lajša menstrualne krče, vdihavanje olja pa povrne energijo in zmanjša občutek utrujenosti.

Pri uživanju cimeta za terapevtske namene naj bodo previdni predvsem sladkorni bolniki, tisti, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi, kdor uživa antibiotike, nosečnice, bolniki, ki imajo težave z jetri, ledvicami ali želodcem.

Cimet je pogosta sestavina kozmetičnih izdelkov. FOTOGRAFIJE: Getty Images FOTO: Getty Images

Previdnost ni odveč!

Kot rečeno, je cimet nepogrešljiva sestavina zimske kulinarike, nekateri pa ga dodajajo tudi mesnim jedem, ki so tako lažje prebavljive, si z njim sladkajo kavo, z dišečimi svečami pa izboljšujejo razpoloženje, vse bolj je cenjen tudi kot zdravilna začimba. A pozor, s količino ne gre pretiravati! Za terapevtske namene naj ne bi zaužili več kot 5 miligramov cimeta na dan, pozorne naj bodo predvsem nosečnice, saj učinek cimeta zanje še ni dokazano neškodljiv, previdnost velja tudi pri tistih, ki imajo težave z jetri in ledvicami. Med stranskimi učinki, ki so značilni predvsem za kitajski cimet, saj vsebuje tudi nekoliko toksično snov kumarin, se pojavljajo še težave s kožo, če esencialno olje nanesemo neposredno na kožo v preveliki količini, prav tako je lahko prevelik odmerek kriv za bolečine v želodcu; previdnost velja tudi pri tistih, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi, in sladkornih bolnikih, cimet pa lahko vpliva tudi na učinkovanje antibiotika.