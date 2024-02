Slovenske blagovne znamke in podjetja, s katerimi smo odraščali in živeli, so bili desetletja naš ponos – pa tudi razvojna prednost pred ostankom nekdanje skupne države, ki je cenil naše izdelke, pijačo in hrano. Gorenje, Fructal, Elan, Toper, Aero, Šumi, Cockta, Radenska ter drugi produkti (med katerimi na drugem bregu Sotle še danes čislajo marsikaterega) so bili svoje socialistične čase najboljše, kar si je lahko privoščila večina, in so bili del naše kolektivne zavesti ter identitete v dobi Tita. Ko pa je napočil trenutek osamosvojitve, je za njim prišlo obdobje, v katerem je globalizacija...